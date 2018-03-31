'Cehennem yoktur' krizine açıklama geldi

İtalyan La Republica gazetesinin kurucusu gazeteci Eugenio Scalfari papa'yla yaptığı mülakatta Papa'nın "Cehennem yoktur" dediğini öne sürdü.

Bunun ardından gelen tepkiler üzerine Vatikan'dan konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "İfadeler Papa'nın ağzından çıkan sözcüklerin bire bir alıntısı değildir, yazarın bunları yeniden düzenlemesinin sonucudur " denildi.



Papa'nın Scalfari'yi özel bir görüşme için kabul ettiği belirtilen açıklamada "Söz konusu makalede alıntı olarak tırnak içinde verilen ifadeler, Papa'nın sözlerinin aslına sadık bir dökümü olarak kabul edilemez"denildi.