Çin'in dev tatbikatı ABD'yi ürküttü!

Çin Deniz Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği tatbikatta modern füzelerin de kullandıldığı belirtildi. ABD istihbaratının dışında Popular Mechanics dergisi, uydudan çekilen görüntü ile haberi paylaştı.

"ÇİN SON ZAMANLARIN EN BÜYÜK DENİZ GRUBUNA SAHİP"

Popular Mechanics dergisinde çıkan haberde, gerçekleştiren tatbikat ‘sıra dışı bir manzara' olarak değerlendirildi.

Haberde, "Bugün Çin, modern füze ve sensörlerle donatılmış çok sayıda yeni geminin yer aldığı son zamanların en büyük deniz grubunu oluşturuyor" ifadelerine yer verildi.

SOVYET YAPIMI UÇAK GEMİSİ VAR

​Popular Mechanics, Çin'in dev filosunda aralarında eski adı Sovyet yapımı Varyag olan ve Ukrayna'dan satın alındıktan sonra modernize edilen Liaoning uçak gemisinin de bulunduğu toplam 43 geminin yer aldığını, Liaoning'de (Sovyet yapımı Su-33'ün prototipinden üretilen) 24 adet Shenyang J-15 avcı uçağının ve birkaç helikopterin bulunduğunu ifade etti.