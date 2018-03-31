31 Mart 2018 Cumartesi15 Recep 1439
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Vatandaşa büyük kolaylık! Artık 1 saat sürüyor

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Şirket kuruluş işlemleri artık 1 saatte tamamlanabiliyor, artık odalarımıza gelmenize gerek yok. Odalar, oda başkanı hizmeti ayağınıza getiriyor." dedi.
Vatandaşa büyük kolaylık! Artık 1 saat sürüyor
Vatandaşa büyük kolaylık! Artık 1 saat sürüyor Vatandaşa büyük kolaylık! Artık 1 saat sürüyor Vatandaşa büyük kolaylık! Artık 1 saat sürüyor

Hisarcıklıoğlu, İnebolu Ticaret ve Sanayi Odasının yeni hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, İnebolu Limanı'nın bölge ticareti için önemli faktör olduğunu söyledi.

Hükümetin yaptığı yeni çalışma sayesinde yeni şirket kuruluş işlemlerinin kolaylaştığını ifade eden Hisarcıklıkoğlu, "Şirket kuruluş işlemleri artık 1 saatte tamamlanabiliyor, artık odalarımıza gelmenize gerek yok. Odalar, oda başkanı hizmeti ayağınıza getiriyor. Ödemeyi de ofisinizden kredi kartıyla yapabiliyorsunuz." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, yatırımcıya bürokratik işlemlerde kolaylıklar sağlayan Tek Durak Ofisi uygulamasına da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Odalarımız Tek Durak Ofisi olsun dediler. Bir ay öncesine kadar şirket kurarken 7 tane ayrı kapı geziyordunuz, izin almak durumundayız ki ondan sonra faaliyetlere geçebiliyordunuz. Sağ olsun hükümetimizle konuştuk, anlattık kendilerine artık iş kurması gereken arkadaşların 7 ayrı kapı gezmesine gerek yok dedik. Şimdi sabah iş yapmayı düşünen, odanın sicil memuruna gelip bir saatte şirketini kurabiliyor, ardından saat 15.00’de faturasını kesebiliyor.  Şirket kuruluşları iş yapmak istiyorsa her türlü engel bitti. Ne notere, ne bankaya, ne SGK'ye, ne maliyeye gideceksin, hiçbir yere gitmek yok. Gel odada işini bitir, işine başla."

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra şer güçlerin Türkiye ekonomisinin ayağa kalkamayacağını öne sürdüklerini anlatan Rifat Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"O tarih itibarıyla ve sonrasında 6 ay boyunca uluslararası, yerli-yabancı ne kadar şer güç varsa 'Türkiye’nin ekonomisi ayağa kalkamaz' dedi. Biz de 'kalkarız' dedik. Anlattık, hükümetimize, cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza, bakanlarımıza 'yeter ki bizim önümüzü açın' dedik. Benim oda başkanlarım bana geldiler dediler ki 'üyeler faizsiz para istiyor.' Tamam, 'gider hükümetten isteriz' dedik ama 'önce bir iğneyi kendinize batırın bakalım' dedik. Bütün üyelerden topladığınız parayı bir havuza koyun dedik. Odalar birliğinin parasını da bir havuza koyalım, öncelikle devletin bize müsaade ettiği ölçüde bunu üyelere dağıtalım dedik ve geçen yıl Başbakanımız Binali Yıldırım ile TOBB’un nefes kredisini açıkladık."

Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu ve protokoldekilerce kurdele kesilerek, İnebolu Ticaret ve Sanayi Odasının yeni hizmet binası açıldı.

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