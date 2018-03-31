İlber Ortaylı: Ayasofya umumi tuvalethane değil

Prof. Dr. İlber Ortaylı Müslümanların önemli değerlerinden olan Ayasofya Camii ve Topkapı Sarayı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Söyledikleriyle hemen hemen her hafta gündeme gelen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Fatih ve Edirne" adlı konferansa yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İlber Ortaylı Topkapı Sarayı'nın tam olarak bilinmediğini söylerken, "Fatih'in Sarayı ortadadır. Bugünkü Topkapı'nın yarısı. Diğer kısmı yok. Kanuni devrinde de yoktu. Hürrem Sultan zorladı diye oraya Sinan tarafından ilave edildi. Simetriyi bozacak şekilde. Topkapı Sarayı dünyanın en güzel çinileri en güzel doğrama eserleriyle en zengin kumaş koleksiyonuyla ve Osmanlı mutfağını zirveye ulaştıran mutfaklarıyla ortada. Ama bu saray bizim bileceğimiz saraylardan değil. 19'ncu asrın devleti bu sarayda yaşamazdı. Çünkü çok dardı. 60 kişiye orkestralı ziyafet verecek bir salon yok. Bunlar hep efsanelerdir. Efsaneleri bilmeyen insanlar Topkapı Sarayı'nda ilave müzeler kurmaya kalktılar. Hepsi yanlış girişimlerdir. Memleketin sağcıları ve solcuları Osmanlı Sarayı'nın ne olduğunu bilmiyor. Osmanlı Sarayı sadece devletin temsili demektir. Osmanlı Sarayı, herhangi bir önemli kişilerden daha ucuza mal olan bir şeydir. Bugünkü Edirne Sarayı Topkapı'nın annesidir" diye konuştu

Ayasofya umumi tuvalethane değil

Ayasofya umumi tuvalethane değil diyerek dikkat çeken bir cümle kuran Ortaylı "Adamın tuvalete gireceği tutmuş. Getirmişler benim tuvalete. Tabii sarayda tuvaletimiz yok. Topkapı tuvalethane değil. Altının yapısını bilmiyoruz. Öyle her yere tuvalet konulmaz. Şad tuvalet bulamamış. ‘Evinde yap.' Bin 500 yıldır Ayasofya umumi tuvalethane değil. Altındaki dehliz, kanalların dahi haritasını çıkaramazlar. Her Allah'ın kulu oraya geldiğinde, 3 buçuk milyon ziyaretçi birer litre bırakırsa biz ne yapacağız. Saçma. Böyle aptal aptal laflar konuşuluyor. Herkes tuvalet yapmayı biliyor. Ama bunun yeri var. Kesinlikle bizim çini sarayına ihtiyacımız var. Söylüyorsunuz kimsenin umurunda değil" şeklinde konuştu.