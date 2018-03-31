MİT Teröristbaşı Gülen’in ensesinde!

MİT'in yurtdışında FETÖ'cüleri karşı gerçekleştirdiği operasyonlar sonrası akılları şu soru geldi: MİT aynısını Fetullah Gülen’e de yapamaz mı?... İşte bu merak edilen sorunun cevabını MİT Kontrterör Merkezi eski başkanı Mehmet Eymür verdi.

MİT'in Kosova'da FETÖ'cülere karşı gerçekleştirdiği operasyon tüm dünyanın gündemine oturdu. Daha öncede farklı ülkelerde benzer operasyonlara imza atan MİT, tüm dünyadaki teröristleri adım adım sesiz sedasız takip ediyor.

MİT'in bu operasyonları terörle mücadeledeki kararlığın yanından teşkilatın yapısıyla ilgili mesajlarda içeriyor. Öyle ki daha önce MİT'e de sızan FETÖ'cüleri yüzünden sekteye uğrayan ya da yanlış yönlendirilen operasyonlar artık başarıyla gerçekleştiriliyor.

Daha önce bir MİT yetkilisi, “Yurt dışına kaçanlar yakalanıp getirilemez mi?” diye sorusuna şöyle yanıt vermişti.

“Tabii ki mümkün, yapılır ama çok hassas bir durum. Falso olursa, uluslararası alanda ismin çıkar. Başarılı olursak, kimse bir şey diyemez tabii, sonuçta istediğimiz adamlar. Ancak bugünkü durumda biraz pesimistim, yani teknik olanaklar geçmişe göre çok daha fazla olmasına rağmen ben zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü gizli bir şey yapamıyor ki teşkilat, ne yapsa ortaya çıkıyor. Doldurmuşlar bir sürü adamı teşkilata, nereden sızdığı da belli değil. Bunlardan kurtulamadığın sürece hiçbir gizli iş yapamazsın.”

Şimdi ise görüntü farklı. MİT adamların yerini tespit ediyor, 9 ay süreyle takibe alıyor ve dışarı bilgi sızmıyor. Yani bugün itibarıyla henüz tam anlamıyla temizlik tamamlanmasa da epey yol alınmış durumda. İşte bu noktada akla gelen kritik soru da şu:

GÜLEN'E DE BENZER OPERASYON YAPILAMAZ MI?



Dünyanın birçok ülkesinde FETÖ’cülerin peşine düşen ve onları paketleyip Türkiye’ye getiren MİT, aynısını Fetullah Gülen’e de yapamaz mı? Yanıtı MİT Kontrterör Merkezi eski başkanı Mehmet Eymür veriyor:

“12 saatlik bir serüven, alacaklar, kaçıracaklar uçağa koyup getirecekler kolay değil. Fetullah Gülen orada sürekli kontrol altında her şeyi takip ediliyor, dinleniyor. Neticede CIA’nın bir projesi, elemanı. Üstelik bulunduğu yerden de kımıldamıyor...”

Ya bulunduğu yerde yok etme durumu?

“Yok etme olabilir. Fetullah’ın yakın çevresinde MİT’in elemanları vardır muhakkak. Onlar kanalıyla bir şeyler yapılabilir. Kafaya koyduktan, riskini de göze aldıktan sonra her şey olur. Yapılmaz diye bir şey yok.”

MİT ensesindedir yani?

“Olması lazım. Onun niyetlerini okuyabilecek, aktarabilecek birileri vardır. Zaten Türkiye’de bu kadar örgütlenmiş bir adamın yanına bir adam sızdıramadılarsa yazıklar olsun...

Bilgileri Milliyet yazarı Tunca Bengin köşesinden paylaştı.