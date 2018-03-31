31 Mart 2018 Cumartesi15 Recep 1439
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeditepe Bienali açılışında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yeditepe Bienali'nin açılış töreni için Ayasofya Müzesi'ne geldi.

Açılışta konuşan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Cumhurbaşkanlığımızın himaylerinde Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları öncülüğünde düzenlenen bienalin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Heyecanlıyım, duygusalım... Öyle zannediyorum ki bu muhteşem ve mübarek kubbenin altında konuşmak hele hele garip asırlardan sonra konuşmak zor. Birçok duygusallığı da beraberinde getiriyor. Bugün burada böyle bir bienalin yapılmasını gerçekten çok anlamlı buluyorum.

Kendi alanında dünyada bir ilk olan Yeditepe Bienali'nin gelenekli sanatlarımızın tanıtımında çok önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. İstanbul gibi her köşesi ayrı bir medeniyetin eserleriyle dokunmuş kadim bir şehrin kendisi sanat galerisidir. Hayatın sakinleri tarafından fark edilmese de bu şehir devasa bir müzedir. Geçmişin eskimeyen güzellikleri ile günümüzün modern eserlerini başarı ile mezdeden bienalin gereken ilgiyi göreceğine inanıyorum. Önümüzdeki 45 gün boyunca düzenlenecek sergi, seminer, panel ve konferansların, müzik dinletilerinin şehrimizin kültür hayatına canlılık katacağına inanıyorum. Bu projenin hayata geçmesine öncülük eden herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 

ELİMİZDEKİ HAZİNENİN KIYMETİNİ BİLMİYORUZ

Merhum Ahmed Hamdi Tanpınar, 'Cetlerimiz inşa etmiyor, iman ediyor' cümlesiyle bu yapılanların adeta bir iman olduğunu vurguluyordu.İslam Medeniyeti'nde ihtişam ile sadelik, yeni ile eski, dünya ile ahiret iç içedir. Bizim geleneğimizde sanatkar Allah'ın güzelliğini gören ve bu güzelliği elindeki işe işleyendir. Topkapı'da eserlerin benzerini dünyanın hiçbir müzesinde bulamazsınız. Ancak burada elimizdeki hazinenin kıymetini bilmiyoruz. Tarihi camilerin bir kısmı müzeye, bir kısmı depoya, bir kısmı da ahıra çevrilmiştir. Sadece Fatih sur içinde tek parti döneminde 300'ü aşkın mescit yok edilmiştir.

BURALARA ERİYE ERİYE GELDİK

Biz burada aslında vere vere eriye eriye buraya geldik. 18 milyon kilometrekareden buralara geldik. 19. asrın başlarında 5 milyon kilometrekare bir alana sahiptik kısa zamanda 780 bin kilometrekareye düştük. Çok hassas bundan sonrası. Çok dikkatli olmaya mecburuz. Temel sıkınıtının bir dönem ülkemize hakim olan zihniyet olduğunun farkındayız. Batıdan ziyade batıcı Bizanstan çok bizansçı bu zihniyet ecdadımızın bize bıraktıklarının kıymetini bilememiştir. 

GEZİ'DE YAPTIKLARINI AFRİN'E GİDEN SANATÇILARA YAPTILAR

Bu tepeden inmeci anlayışın bugün de bazı sanat çevrelerinde devam ettiğine inanıyoruz. Kendi ideolojilerini paylaşmayan sanatçılara yönelik en şiddetli saldırılar yine bunlardan geliyor. Gezi olaylarına destek vermeyen sanatçıların neler yaşadıklarını biliyoruz. Bunlar milletimizden yedikleri onca şamara rağmen akılları başlarına toplamıyorlar. Gezi'de yaptıklarını Afirn için bölgeye giden sanatçılarımıza yaptılar. Bugün aynı ahlaksızlığı aynı haydutluğu sergilerdir. Sanatçılarımzın Mehmetçiğe moral vermesine dahi tahammül gösteremediler.  Sırf yerli milli duruş sergilediler diye edilmedik hakaret bırakmadılar. Bunların lümpen mahalle kabadayılarından faydaları yoktur. 

ÇATLAYIN PATLAYIN, BAKIN YIKTIK

AKM için de çok bağırdı Geziciler. İstediğiniz kadar bağırın çatlayın patlayın yıktık. Aynı şeyi Ankara'da yaptık.Cumhuriyet tarihi boyunca bir tane eser ortaya koyun be. Demek ki bizi beklediler. 

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