İç savaş ülkesi Yemen'den kuzey komşusu Suudi Arabistan'a bir füze daha fırlatıldı.
Suudilerin resmi televizyonu El Arabiya, İran destekli Husilerin ateşlediği füzenin sınırdaki Necran kenti üstünde engellendiğini duyurdu.
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İç savaş ülkesi Yemen'den kuzey komşusu Suudi Arabistan'a bir füze daha fırlatıldı.
Suudilerin resmi televizyonu El Arabiya, İran destekli Husilerin ateşlediği füzenin sınırdaki Necran kenti üstünde engellendiğini duyurdu.