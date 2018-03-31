31 Mart 2018 Cumartesi15 Recep 1439
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Sıcak temas! Çatışma çıktı..

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Sıcak temas! Çatışma çıktı..
Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş yaralandı; 3 PKK'lı terörist öldürüldü.
Sıcak temas! Çatışma çıktı.. Sıcak temas! Çatışma çıktı.. Sıcak temas! Çatışma çıktı..

Güvenlik güçlerinin Pülümür ilçesi kırsalında PKK terör örgütü mensuplarına yönelik başlattığı operasyonda bugün sabah saatlerinde bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.

BİR UZMAN ÇAVUŞ YARALANDI, 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Çıkan çatışmada 1 uzman çavuş yaralanırken, 3 terörist öldürüldü. Çatışmada yaralanan uzman çavuş helikopter ile Elazığ'a getirilerek hastanede tedavi altına alındı. Bölgede çatışmanın sürdüğü öğrenildi.
 

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