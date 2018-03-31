31 Mart 2018 Cumartesi15 Recep 1439
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Guardiola'dan Milli yıldıza 30 milyon pound!

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Guardiola'dan Milli yıldıza 30 milyon pound!
İngiltere'de şampiyonluğa koşan Manchester City, Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü için 30 milyon poundu gözden çıkardı.
Guardiola'dan Milli yıldıza 30 milyon pound! Guardiola'dan Milli yıldıza 30 milyon pound! Guardiola'dan Milli yıldıza 30 milyon pound!

A Milli Futbol Takımımız ve Türk futbolunun yükselen değerlerinden Çağlar Söyüncü rotasını İngiltere’ye kırıyor. Avrupa’nın en iyi ve en çekişmeli ligi olarak görülen Premier Lig’in dev kulüpleri Arsenal ve Manchester City, Çağlar için adeta bir yarışa tutuştu.
 
Milliyet'in haberine göre; Uzun bir süredir Arsenal’in takibinde olan genç stoper, son anda City ile de görüşmelere başladı. Şu anda Bundesliga’da Freiburg forması giyen Çağlar’ın menajerinin dün itibariyle Londra’da Manchester City ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, daha önce 2015-16 sezonunda bir diğer Türk yıldız Enes Ünal’ı kadrosuna katan City, şimdi de 21 yaşındaki savunmacıyla ilgileniyor.Ancak transfer görüşmelerinde Arsenal’in elinin daha güçlü olduğu ifade edildi. Topçuların sezon başından beri kadrosunda görmek istediği Çağlar için transferde ciddi bir yatırım ayarladığı ve bu nedenle hazırlıkların tamam olduğu aktarıldı. City’nin son anda araya girip, ihtimallerini zorlayacağı dile getirildi.
 
Dün itibariyle de City-Çağlar Söyüncü cephesinde ilk görüşmeler yapıldı. Arsenal’in de yakından izlediği bu görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. Öte yandan, İngiliz basınında, Arsenal’in 30 milyon sterlin değerinde bir parayı gözden çıkardığı ve teklif konusunda en güçlü takım olduğunu da bildirildi. Arsenal ile olası transfer yarışı halinde Manchester City'nin de 30 milyon sterlini gözden çıkaracağı belirtildi.

 

'Etkili ve iyi’

Çağlar Söyüncü’nün İngiltere’ye transfer olma ihtimali, Ada basınını heyecanlandırdı. Daily Mail Gazetesi, milli stoperle ilgili detaylı bir analiz yazısı yayımladı. Gazetenin detayında Çağlar ile ilgili, “Top hakimiyeti iyi, hava toplarında etkili, tempolu ve oyunu iyi okuyor” ifadeleri kullanıldı.

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