31 Mart 2018 Cumartesi15 Recep 1439
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G.Saray'ın dev borcu resmen açıklandı!

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G.Saray'ın dev borcu resmen açıklandı!
Galatasaray'ın borcunun 31 Aralık 2017 itibarıyla 2 milyar 883 milyon lira, borç alacak farkının ise 1 milyar 163 milyon lira olduğu açıklandı.
G.Saray'ın dev borcu resmen açıklandı! G.Saray'ın dev borcu resmen açıklandı! G.Saray'ın dev borcu resmen açıklandı!

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2017 itibarıyla borcunun 2 milyar 883 milyon 46 bin 894 lira olduğu açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda yapılan 2018 yıllı olağan mali genel kurulunda üyelere dağıtılan raporlarda, gerçekleşen hesap hareketleri konusunda bilgiler yer aldı.

 

Kulüp ve bağlı ortaklıkların net borcunun toplam 2 milyar 883 milyon 46 bin 894 lira, alacakların ise 1 milyar 719 milyon 616 bin 165 olduğu belirtildi. Borçalacak farkının 1 milyar 163 milyon 430 bin 729 lira olduğu aktarıldı.

Galatasaray Kulübünün 31 Aralık 2016 itibarıyla borç alacak farkı, 1 milyar 189 milyon 211 bin 671 lira olarak gerçekleşmişti.

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