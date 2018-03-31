31 Mart 2018 Cumartesi15 Recep 1439
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İspanya'da gündem Emre Mor! Kriz...

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İspanya'da gündem Emre Mor! Kriz...
İspanyol basını, Milli futbolcu Emre Mor'un son iki maçtır Celta Vigo kadrosuna girememesinin şaşkınlığını yaşıyor.
İspanya'da gündem Emre Mor! Kriz... İspanya'da gündem Emre Mor! Kriz... İspanya'da gündem Emre Mor! Kriz...

Şubat ayında Celta Vigo kariyerinin en iyi performansını gösteren Emre Mor, son haftalarda takıma girmekte zorlanıyor. Geçen hafta Malaga maçının kadrosuna alınmayan Emre Mor, bu hafta oynanacak Athletic Bilbao maçının kadrosunda da kendisine yer bulamadı.

İspanyol El Mundo Deportivo gazetesi, ''Emre Mor'a ne oluyor?'' başlıklı haberinde Milli futbolcunun Şubat ayında Celta Vigo'nun en iyi ismi olmasına rağmen son iki maçtır kadroya giremediğini belirtti.

 

LUCESCU: ''EMRE ÇOK HASTA''

20 yaşındaki Türk futbolcu, Türkiye A Milli Takımı'nın İrlanda ve Karadağ ile oynadığı hazırlık karşılaşmalarında da görev alamamıştı.

Mircea Lucescu, Emre Mor'un kadroda olmaması hakkında ''Emre çok hasta, ateşi 39'a kadar çıkmıştı. Ona da yazık tabii...'' sözlerini kullanmıştı.

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