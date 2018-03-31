31 Mart 2018 Cumartesi15 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:16Güneş 06:43Öğle 13:14İkindi 16:46Akşam 19:34Yatsı 20:55
    • 23°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 114.930 0.07
  • Altın: 168,539 0.31
  • Dolar: 3,9520 0.21
  • Euro: 4,8717 0.51

Cenk Tosun'a büyük övgü! Man. City maçında...

»
Cenk Tosun'a büyük övgü! Man. City maçında...
Everton'ın teknik direktörü Sam Allardyce, Cenk Tosun'un Manchester City maçında anahtar oyuncu olacağını söyledi.
Cenk Tosun'a büyük övgü! Man. City maçında... Cenk Tosun'a büyük övgü! Man. City maçında... Cenk Tosun'a büyük övgü! Man. City maçında...

Everton'da son 3 maçta 4 gol atan Cenk Tosun'un takımının anahtar oyuncusu haline geldi. Merseyside ekibinin teknik direktörü Sam Allardyce, Manchester City maçı öncesinde Cenk Tosun hakkında konuştu.

"MANCHESTER CITY MAÇINDA..."

 

Cenk Tosun'un Manchester City maçında kilit rol oynayacağını dile getiren Allardyce, "Son birkaç haftadır daha iyi durumdayız. Cenk, Manchester City maçında en önemli oyuncumuz olacak." ifadelerini kullandı.

"ÖZEL BİR OYUNCU OLDUĞU..."

Cenk'in bitiriciliğini öven Allardyce, "Savunmamız kendi işini yapıyor. Cenk Tosun da golleri atıyor. Girdiği pozisyonların yarısını bitiriyor. Bu, ne kadar özel bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Daha fazla fırsat yaratırsak daha çok maç kazanmamıza yardım atacak goller atacaktır." şeklinde konuştu.

"İYİ BİR DÖNEM OLDU"

Allardyce sözlerini "Cenk için çok iyi bir dönem oldu. Milli takımdan da iyi döndü ve şimdi güçlü bir takıma karşı meydan okuyacak." şeklinde tamamladı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Cenk Tosun'a büyük övgü! Man. City maçında...Cenk Tosun'a büyük övgü! Man. City maçında...Everton'ın teknik direktörü Sam Allardyce, Cenk Tosun'un Manchester City maçında anahtar oyuncu olacağını söyledi.
İngilizler yazdı! 80 milyon ile geliyorlarİngilizler yazdı! 80 milyon ile geliyorlarİngiliz basınında çıkan haberlere göre, Tottenham Yusuf Yazıcı için 80 milyon lirayı gözden çıkardı.
Terim karar verdi! İşte Trabzonspor 11'iTerim karar verdi! İşte Trabzonspor 11'iGalatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Trabzonspor'a karşı sahaya süreceği kadroyu netleştirdi.
G.Saray'da tarihi gün! İbra oylaması...G.Saray'da tarihi gün! İbra oylaması...Galatasaray Kulübünün 2018 yılı olağan mali genel kurulu bugün yapılıyor.
Beşiktaş'ın konuğu Alanya! Muhtemel 11'lerBeşiktaş'ın konuğu Alanya! Muhtemel 11'lerBeşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında bugün Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.
Michael Jordan'ın rekorunu tarihe gömdü!Michael Jordan'ın rekorunu tarihe gömdü!NBA'de Cleveland Cavaliers'ın sahasında New Orleans Pelicans'ı 107-102 mağlup ettiği maçta LeBron James, 27 sayı atarak 867 maç üst üste çift haneli sayılara ulaştı ve Michael Jordan'ın rekorunu kırdı.
  • UEFA'dan Beşiktaş'a müjdeli haber!31 Mart 2018 Cumartesi 14:04
  • İspanya'da gündem Emre Mor! Kriz...31 Mart 2018 Cumartesi 14:01
  • G.Saray'da Adnan Polat sürprizi! Çağrı yaptı...31 Mart 2018 Cumartesi 14:01
  • G.Saray'ın dev borcu resmen açıklandı!31 Mart 2018 Cumartesi 14:00
  • Guardiola'dan Milli yıldıza 30 milyon pound!31 Mart 2018 Cumartesi 13:59
  • Aziz Yıldırım çok kızdı! 'Sen konuşma...'31 Mart 2018 Cumartesi 13:58
  • Aziz Yıldırım çok kızdı! 'Sen konuşma...'31 Mart 2018 Cumartesi 13:06
  • Dünya futbolunda 80 yıl sonra bir ilk30 Mart 2018 Cuma 23:46
  • Bahis şikesi Beşiktaş’ı da yaktı!30 Mart 2018 Cuma 23:43
  • Sivasspor sürprize izin vermedi!30 Mart 2018 Cuma 23:42
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri