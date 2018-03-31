Cenk Tosun'a büyük övgü! Man. City maçında...

Everton'da son 3 maçta 4 gol atan Cenk Tosun'un takımının anahtar oyuncusu haline geldi. Merseyside ekibinin teknik direktörü Sam Allardyce, Manchester City maçı öncesinde Cenk Tosun hakkında konuştu.

"MANCHESTER CITY MAÇINDA..."

Cenk Tosun'un Manchester City maçında kilit rol oynayacağını dile getiren Allardyce, "Son birkaç haftadır daha iyi durumdayız. Cenk, Manchester City maçında en önemli oyuncumuz olacak." ifadelerini kullandı.

"ÖZEL BİR OYUNCU OLDUĞU..."

Cenk'in bitiriciliğini öven Allardyce, "Savunmamız kendi işini yapıyor. Cenk Tosun da golleri atıyor. Girdiği pozisyonların yarısını bitiriyor. Bu, ne kadar özel bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Daha fazla fırsat yaratırsak daha çok maç kazanmamıza yardım atacak goller atacaktır." şeklinde konuştu.

"İYİ BİR DÖNEM OLDU"

Allardyce sözlerini "Cenk için çok iyi bir dönem oldu. Milli takımdan da iyi döndü ve şimdi güçlü bir takıma karşı meydan okuyacak." şeklinde tamamladı.