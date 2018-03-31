31 Mart 2018 Cumartesi15 Recep 1439
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Öz kızına tecavüz eden baba tutuklandı!

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Aydın'da 10 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunup, eşiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada izlemeye zorladığı iddiasıyla gözaltına alınan baba G.K. tutuklandı.
Öz kızına tecavüz eden baba tutuklandı!
Öz kızına tecavüz eden baba tutuklandı! Öz kızına tecavüz eden baba tutuklandı! Öz kızına tecavüz eden baba tutuklandı!

Aydın'ın Efeler ilçesi Baltaköy Mahallesi'nde oturan G.K. ile M.K. çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan N.K., normalin dışında tavırlar sergilemeye başladı.

BU DURUM 1,5 YIL SÜRDÜ

Durumdan şüphelenen N.K.'nin ilkokul 4'üncü sınıftaki öğretmeni, küçük çocukla diyalog kurdu. Bu diyalog sırasında N.K., ailesinden cinsel şiddet gördüğünü anlattı. N.K.'nin iddiasına göre, babası G.K., küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Ayrıca G.K. ve eşi, ilişkiye girerken küçük çocuğu odaya alarak izlettirdi. Bu durum 1.5 yıl sürdü. N.K.'nin doktor raporunda da cinsel istismar bulgusuna rastlandı. Alınan savcılık ifadesinin ardından gözaltı kararı çıkarıldı. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.K. ve eşi M.K.'yi gözaltına aldı.

"KORKTUM, KİMSEYE SÖYLEYEMEDİM"

G.K. iddiaları reddederken, cinsel ilişkiyi izlettiklerini kabul eden eşi M.K.,"Kocam çocuklarıma şiddet uygular diye korktum, kimseye söyleyemedim"dedi. Jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çiften G.K. tutuklandı, eşi M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tüm çocuklar, çiftin yakınlarına teslim edildi.

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