31 Mart 2018 Cumartesi15 Recep 1439
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Genel kurulDA yumruklu kavga!

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Genel kurulDA yumruklu kavga!
Galatasaray'ın bugün gerçekleşen Mali Genel Kurulu'nda kavga çıktı. Çıkan kavga nedeniyle toplantıya 5 dakika ara verildi. Galatasaray'ın eski mağazacılık müdürü Ali Öğüdücü'ye yumrukla saldırıldığı öğrenildi.
Genel kurulDA yumruklu kavga! Genel kurulDA yumruklu kavga! Genel kurulDA yumruklu kavga!

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda gerginlikler yaşandı.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 2018 yıllı olağan mali genel kurulda, eski Galatasaray Kulübü Ticaret Direktörü ve Mağazacılık AŞ Genel Müdürü Ali Öğüdücü'nün konuşma yaptığı sırada bazı üyeler sataşmada bulundu.

 

 

ORTALIK KARIŞTI

Konuşmasının ardından kendisine tepki gösteren üyelerin yanına giden Ali Öğüdücü ile Cemal Kadir Sevim arasında itişme yaşandı. Bu sırada araya giren diğer üyeler ile güvenlik görevlileri Öğüdücü ve Sevim'i ayırarak, salon dışına götürdü.

Gerginlik nedeniyle toplantıya 5 dakika ara verilirken, Ali Öğüdücü ile Cemal Kadir Sevim'in koridorda da tartışması dikkati çekti.

Genel kurulda üyelerden Hayrettin Kozak'ın "Gerekirse ibra oylaması yapmayalım." şeklindeki konuşmanın ardından da bazı üyeler arasında gerginlik yaşandı. Üyelerin karşılıklı atışması ve birbirlerinin üzerine yürümesi üzerine kongreyi yöneten Metin Aslan, salona güvenlik görevlilerini çağırdı.

MUSTAFA CENGİZ'DEN KAVGA SONRASI AÇIKLAMA

Diğer kulüp üyeleri, tartışan üyeleri sakinleştirmeye çalışırken, kulüp başkanı Mustafa Cengiz kürsüye çıkarak uyarıda bulundu.

Cengiz, üyelere hitaben yaptığı konuşmada, "Lütfen arkadaşlar hepimiz Galatasaraylıyız. Eski ya da yeni yönetime kızgın olabilirsiniz, vakarınızı ve efendiliğinizi Galatasaray'a yakışır şekilde muhafaza edin. Burası Türkiye'nin batıya açılan penceresi, kavganın, fiziki müdahalenin yeri değil. Bu bize yakışmaz. Beğenmeseniz de lütfen sakin olun. Hepimiz birbirimizin kardeşiyiz. Kontrolsüz öfke kaos yaratır, bizi birbirimize düşürür, hedefimizden saptırır. Lütfen birbirinize saygılı olun, bizi dosta düşmana mahcup etmeyin." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz'in konuşmasının ardından kongreye devam edildi.

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