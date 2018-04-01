01 Nisan 2018 Pazar15 Recep 1439
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Sincar'da iş başa düştü! Yeni operasyon kapıda

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Sincar'da iş başa düştü! Yeni operasyon kapıda
Irak'ın terör örgütü PKK'dan temizleyeceğini taahhüt ettiği Sincar'da YBŞ adı altında faaliyet gösteren teröristlerin, yerleştiği evlerde silahlarıyla birlikte kamufle olmuş şekilde beklediği tespit edildi.
Sincar'da iş başa düştü! Yeni operasyon kapıda Sincar'da iş başa düştü! Yeni operasyon kapıda Sincar'da iş başa düştü! Yeni operasyon kapıda

Türkiye’nin terör örgütü PKK’nın hangi isim altında olursa olsun tamamen boşaltılmasını istediği Irak’ın Sincar bölgesinde, ilçe merkezi ve kontrol noktalarında Irak ordusu birliklikleri ve polis gücü olmasına rağmen PKK’nın bazı yerlerde, “Şengal (Sincar) Savunma Birlikleri (YBŞ)” adı altında varlığını sürdürmeye devam ettiği belirlendi.

SİLAHLARIYLA EVLERE YERLEŞTİLER

Türk güvenlik birimleri, hem yerel kaynaklar hem de yüksek teknolojiye sahip istihbarat toplama kabiliyetiyle Sincar’daki gelişmeleri yakından takip ediyor. YBŞ adı altında faaliyet gösteren PKK’nın, Sincar’da yerleştiği evlerde silahlarıyla birlikte kamufle olmuş şekilde beklediği tespit edildi. İlçede kıyafet değiştirip sivillerin arasına karışan teröristlerin istedikleri zaman yeniden toplanma kabiliyetine sahip olduğu bildirildi. İlçede yaşayan ve terör örgütüne karşı çıkan sivillerin de bu yönde bilgi verdiği belirtildi.

HAŞDİ ŞABİ’YLE HAREKET EDİYOR

Sincar ilçe merkezinde daha önce asılı olan YBŞ bayrak ve flamaları ile terörist başı Abdullah Öcalan’a ait posterler indirilmiş olsa da bazı binaların üzerinde PKK’ya ait bayrak ile Irak bayrağının birlikte asılı olması dikkat çekti. PKK’lı teröristlerin özellikle Şii Haşdi Şabi güçleriyle birlikte hareket ettikleri ve teröristlere Haşdi Şabi mensubu komutanlarca tatbikat yaptırıldığı da gözlendi. Terör örgütü PKK, Ağustos 2014’te terör örgütü DEAŞ’ın Sincar’daki Ezidilere saldırmasını bahane ederek Suriye’nin kuzeyi ve Kandil’den gelip bölgeye yerleşmişti. 

ERDOĞAN: BİR GECE ANSIZIN...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sincar'la ilgili olarak, "Irak'ta da bölücü terör örgütünün faaliyetlerini sona erdirmek kararındayız. Sincar'la ilgili değişik şeyler konuşuluyor. Sincar, Kandil'in bir alternatifidir. Bizim için Kandil neyse Sincar da odur. Sincar, PKK'dan, terör örgütlerinden, ismi ne olursa olsun temizlenene kadar bu devam edecek. Onun için bir gece ansızın oraya da girebiliriz. Tarih vererek bu işler olmaz, anında. Irak hükümetine söylüyoruz. Yapacaksanız yapın, yapmayacaksanız bırakın biz yapalım, onlar da taahhüdünü verdiler. Hem bizim hem Bağdat yönetiminin ortak sorunudur. Irak'la birlikte çalışmaya hazırız. Artık bu konuda Türkiye'ye yönelik eleştiriler getirilmesinin anlamı yoktur." demişti.

HÜRRİYET

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