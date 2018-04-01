01 Nisan 2018 Pazar15 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:14Güneş 06:41Öğle 13:14İkindi 16:46Akşam 19:35Yatsı 20:57
    • 12°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 114.930 0.07
  • Altın: 168,539 0.31
  • Dolar: 3,9520 0.21
  • Euro: 4,8717 0.51

CHP, terör örgütüne 'sponsor' oldu!

»
CHP, terör örgütüne 'sponsor' oldu!
CHP’li Maltepe Belediyesi’nin eski Başkan Yardımcısı Hasan Hayri Şengül, terör örgütü MLKP’ye yardım suçundan 10 yıl hapis cezası aldı.
CHP, terör örgütüne 'sponsor' oldu! CHP, terör örgütüne 'sponsor' oldu! CHP, terör örgütüne 'sponsor' oldu!

Terör örgütü Marksist Leninist Komünist Parti’ye (MLKP) yardımla suçlanan CHP’li eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Şengül, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şengül’ün tutuklanmasına yol açan süreç şöyle gelişti: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame göre, geçmiş tarihlerde MLKP adına faaliyetten tutuklanan Soner Çiçek ve Mustafa Kapar ile örgütte faal olan Serkan Okatan, 16-17-18 Ağustos 2013 tarihleri arasında Nurettin Sözen Parkı’nda düzenlenen Gülsuyu Sanat ve Hayat Kültür Festivali’ndeki konser organizasyonu için Şengül aracılığıyla Maltepe Belediyesi’nden örgüt adına maddi yardım istedi.

TEHDİT VE BASKIDAN BIKTI

Şengül de bu kişileri Maltepe Belediyesi’ne mimarlık hizmeti veren işadamı Yüksel Yaşaroğlu’na yönlendirdi. İşadamı, Serkan Okatan’a 5 bin lira verdi. Yaşaroğlu, belediyede bekleyen dosyasının onaylanmasından sonra 10 bin TL daha vereceğini taahhüt etti. MLKP adına hareket eden bu kişiler, bekleme sürecinde işadamı üzerinde baskı kurdu. Soner Çiçek, Yaşaroğlu’nu arayarak tehdit etti. Tehditkar tavırlardan bıkan Yaşaroğlu, Mustafa Kapar’dan bir hesap numarası istedi. İşadamı 28 Ağustos 2013´te kendisinden istenen 10 bin lirayı da bu hesaba yatırdı.

Maltepe Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Hasan Hayri Şengül tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖRGÜT İÇİN KULLANDILAR

Aynı gün Kapar’ın, örgüt içinde aktif olan Serkan Okatan’ı arayarak paranın hesaba yattığını bildirdiği kaydedilen iddianamede, “Sonuç olarak MLKP terör örgütünün baskı ve tehditler neticesi alınan bu paranın örgüt faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilmektedir” denildi. İddanamede, MLKP kerör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2014/290 esas sayılı dosyasında yargılanan bazı şahıslar arasında, CHP’li eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şengül ile ilgili tape kayıtlarının da bulunduğu ifade edildi.

SAVCI MÜEBBET İSTEDİ

Mütalaasını veren savcı, Şengül’ün MLKP’nin amaç ve hedefleri doğrultusunda örgüt üyesi olarak faaliyet yürüttüğünün sabit olduğunu kaydetti. Savcı, sanık hakkında anayasayı ihlal suçundan ağırlaştırılmış müebbet, terör örgütüne yardım ve irtkap suçlarından da 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık ise, ifadesinde, Yüksel Yaşaroğlu’nu tanıdığını, hak edişin bir kısmını kendisinin imzaladığını, ancak imzanın formalite icabı olduğunu, ödemelerin muhasebe müdürlüğü tarafından yapıldığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, Hasan Hayri Şengül’ü, terör örgütüne yardım ve irtikap suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Serkan Okatan’ın örgüt içinde aktif olduğu kaydedildi.

Bu gençlere 15 bin lira öde!

Mahkemede ifadesi başvurulan mağdur işadamı Yüksel Yaşaroğlu, başından geçen olayları şöyle anlattı: “Belediyeye gitmiştim. Sekreter bana ‘Başkan sizinle görüşmek istiyor’ dedi. Ben de bu nedenle Belediye Başkan Yardımcısı olan sanıkla görüştüm. Hasan Hayri Şengül, sekreterine ‘Dışarıdaki gençleri çağır, gelsinler’ dedi. Bunun üzerine 2 kişi yanımıza geldi. Sanık bana, ‘Biz bu gençlere belediye adına şenlik yaptırdık, borcumuz var. Bu nedenle bu gençlere 15 bin TL öde, hak edişini al” dedi.

Para, Mustafa Kapar’ın hesabına aktarılmış.

Benim 80 bin TL tutarında bir alacağım vardı. Ben, kendisine ‘peki’ dedim. Önce 5 bin TL verdim. Sonra banka aracılığıyla 10 bin TL’yi gönderdim. Tam zamanını hatırlamamakla birlikte benim 10 bin TL’yi gönderdiğim süre zarfında ya da birkaç gün sonra hak ediş evrakım imzalandı. 80 bin TL’yi yaklaşık 2 ay içerisinde taksit taksit olmak suretiyle aldım. Benden para isteyen ve başkanın yanına çağırdığı bu kişilerin herhangi bir örgüte mensup olduklarını bilmiyordum.”

Üç günlük şenlikte örgüt propagandası

İstanbul-Maltepe’deki Nurettin Sözen Parkı’nda 16-17-18 Ağustos 2013 tarihlerinde düzenlenen Gülsuyu Sanat ve Hayat Kültür Festivali’yle ilgili fotoğraflar da dava dosyasına girdi. İddinamede, organizasyonun açıkça MLKP terör örgütünün propagandasına dönüştürüldüğü, sözde etkinlikte örgütün simge ve sembollerini içeren çok sayıda pankart ve afişin kullanıldığına vurgu yapıldı.

YENİ ŞAFAK

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandıMersin Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmada, 5 ayrı ülke tarafından aranan organizatör T.K. ve ekibini yakaladı.
Kritik görüşme! ABD ve Türkiye'nin Menbiç kararı!Kritik görüşme! ABD ve Türkiye'nin Menbiç kararı!Washington’da Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan arasında yapılan kritik görüşmede, Türkiye’nin Afrin’den sonraki hedefi olarak işaret edilen Menbiç’le ilgili önemli bir karar alındığı öğrenildi.
Can Dündar'ı fena bozdular!Can Dündar'ı fena bozdular!Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendince sataşmaya çalışan FETÖ tetikçisi firari Can Dündar'a takipçilerinden tokat gibi cevap geldi.
"Karşılarında beni bulurlar""Karşılarında beni bulurlar"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fakiri daha fakir zengini daha zengin yapar. Bunun da lobisi finans kuruluşlarıdır. Açık söylüyorum, devletin bankaları da bunun içindedir. Bunu er geç çözeceğiz" dedi
Yunanistan'a Natura 2000 uyarısı!Yunanistan'a Natura 2000 uyarısı!Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kardak kayalıklarının, Türkiye'nin egemenliği altında olduğuna dair herhangi bir şüphe bulunmadığını belirtti.
Kahvehaneye silahlı saldırı!Kahvehaneye silahlı saldırı!Beyoğlu’nda bir kahvehaneye yüzü maskeli kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda yaralananlar olduğu öğrenildi.
  • ByLock'tan sonra 'Falcon'01 Nisan 2018 Pazar 07:46
  • 2 lider Ankara'ya geliyor!01 Nisan 2018 Pazar 07:45
  • CHP, terör örgütüne 'sponsor' oldu!01 Nisan 2018 Pazar 07:41
  • Sincar'da iş başa düştü! Yeni operasyon kapıda01 Nisan 2018 Pazar 07:38
  • Münbiç mi Sincar mı Kandil mi?31 Mart 2018 Cumartesi 18:51
  • Kosova Başbakanı'na sert tepki31 Mart 2018 Cumartesi 18:50
  • ABD Ortadoğu'dan çekilmeyecek! İşte yeni planı31 Mart 2018 Cumartesi 16:00
  • FETÖ'nün Balkan yapılanmasının kodları çözüldü meğer o isim31 Mart 2018 Cumartesi 15:40
  • Fatih Erbakan, babasının mücadelesini Hz. İbrahim'in mücadelesine benzetti31 Mart 2018 Cumartesi 15:20
  • Yıldırım'dan Macron'un teklifine sert tepki31 Mart 2018 Cumartesi 14:48
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri