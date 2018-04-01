01 Nisan 2018 Pazar15 Recep 1439
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ByLock'tan sonra 'Falcon'

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ByLock'tan sonra 'Falcon'
FETÖ’nün, MİT tarafından çözülen kriptolu haberleşme ağı ByLock’tan sonra yine kriptolu haberleşme ağı olarak kullandığı ‘Falcon’ da çözüldü. Hazırlanan ‘Falcon’ listeleri Cumhuriyet savcılıklarına gönderildi.
ByLock'tan sonra 'Falcon' ByLock'tan sonra 'Falcon' ByLock'tan sonra 'Falcon'

MİT, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’nün yurtdışına kaçan örgüt üyeleri ile Türkiye’de kalan ve deşifre olmayan kriptolu FETÖ’cülerin güvenli haberleşme sağlamak için yeni bir program geliştirdiğini belirledi.

MİT bilişim uzmanlarının yaptığı çalışmada, örgüt üyelerinin ByLock benzeri kriptolu haberleşme ağı ‘Falcon’ üzerinden iletişim kurdukları ortaya çıkarıldı.

LİSTE SAVCILIKLARA GÖNDERİLDİ

Kriptolu haberleşme ağı Falcon’a ulaşan MİT, programı çözerek, mesaj içeriklerine ulaştı. Bir süre görüşmeler takip edilerek kullanıcılar tespit edildi ve listeleri çıkarıldı. Deşifre edilen kripto FETÖ’cülerin listeleri Cumhuriyet savcılıklarına gönderildi. 

‘Falcon’ listesi ile yeni bir FETÖ dalgasının başlayacağı öğrenildi. Listede, bugüne kadar deşifre olmamış, kamu ve özel sektörde üst düzey görevde bulunan kişilerin de yer aldığı öne sürülüyor.

YENİDEN TOPARLANMA

FETÖ’cülerin, referans verilerek ve kriptolu şifrelemeyle internetten indirilen ‘Falcon’ programı üzerinden yeniden örgütü toparlamaya çalışıldığı, yeni kazanımlar üzerinden grup sohbetleri yaptıkları belirlendi. ‘Falcon’ üzerinden örgüt üyelerine moral motivasyonu verildiği, umut ve hayallerle örgüt üyelerine sabırlı olmaları, güzel günlerin yakında olduğu gibi mesajlar iletildiği tespit edildi. Yine aynı program üzerinden örgüte himmet adı altında para toplandığı, örgüte yeni finansal kaynak sağlanması için yapılması gerekenlerin anlatıldığı belirtildi.


Hürriyet

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