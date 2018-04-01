01 Nisan 2018 Pazar15 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:14Güneş 06:41Öğle 13:14İkindi 16:46Akşam 19:35Yatsı 20:57
    • 12°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 114.930 0.07
  • Altın: 168,539 0.31
  • Dolar: 3,9520 0.21
  • Euro: 4,8717 0.51

Yağmur bastırınca uçağı yola indirdi!

»
Yağmur bastırınca uçağı yola indirdi!
Kolombiya’da gündüz saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle Cessna 172 tipi küçük bir uçak otoyola zorunlu iniş yaptı.
Yağmur bastırınca uçağı yola indirdi! Yağmur bastırınca uçağı yola indirdi! Yağmur bastırınca uçağı yola indirdi!

Pilotun, Bogota’ya 74 kilometre kala sorunsuz bir şekilde yola indirmeyi başardığı uçakta ölen ya da yaralanan olmadı.  Olay sonrası sosyal medyaya ulaşan görüntülerde uçağın bir market önüne çekildiği ve güvenlik güçlerinin bölgeyi koruma altına aldığı yer aldı. 

Kolombiya Sivil Havacılık İdaresi de olayla ilgili tahkikat başlatıldığını açıkladı. 

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Geçen yıl yine Guaymaral askeri havalimanına inmek üzere Melgar kentinden havalanan küçük askeri uçak Bogota’ya yaklaştığı sırada dağa çarpmış ve kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
NATO, Alman Tornado'nun üstünü çizdi!NATO, Alman Tornado'nun üstünü çizdi!Alman Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan Tornado uçaklarının NATO misyonlarına katılmak için elverişsiz olduğu ileri sürüldü.
Kosova Cumhurbaşkanı'ndan MİT mesajı!Kosova Cumhurbaşkanı'ndan MİT mesajı!MİT'in Kosova'da FETÖ'cüleri paketlemesiyle ilgili, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'den açıklama geldi. Thaçi, istihbarattan olayla ilgili rapor aldığını ve operasyonun ulusal güvenlikle ilgili olduğunu söyleyerek, Türkiye'ye destek verdi.
Rusya'daki konsoloslukta bayrak söküldü!Rusya'daki konsoloslukta bayrak söküldü!ABD’nin St. Petersburg Başkonsolosluğu’nun bulunduğu binadaki Amerikan bayrağının bu akşam indirilerek söküldüğü belirtildi.
Suudilerden ABD'nin 'çekilme' mesajına ilk yorumSuudilerden ABD'nin 'çekilme' mesajına ilk yorumSuudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Amerikan medyasına verdiği mülakatta, 'Amerikalı askerlerin Suriye'de uzun vadeli olmasa bile en azından orta vadede kalması gerektiğine inanıyoruz' dedi.
Bu iş ilanına 28 milyon kişi başvurdu!Bu iş ilanına 28 milyon kişi başvurdu!1.4 milyon çalışanıyla dünyanın yedinci en büyük işvereni olan Hindistan Demiryolları, 90 bin kişiyi işe almak için ilan verdi. 28 milyon kişi müracaat etti.
Yağmur bastırınca uçağı yola indirdi!Yağmur bastırınca uçağı yola indirdi!Kolombiya’da gündüz saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle Cessna 172 tipi küçük bir uçak otoyola zorunlu iniş yaptı.
  • İran'dan S.Arabistan'a Sert Cevap!31 Mart 2018 Cumartesi 18:53
  • Macron'un yediği ayar Fransızları ağlattı31 Mart 2018 Cumartesi 18:52
  • Skandal açıklama! Afrin harekatına işgal dedi31 Mart 2018 Cumartesi 18:48
  • Suudi Arabistan'dan dikkat çeken Suriye çıkışı: Esed rejimi iktidarda kalacak31 Mart 2018 Cumartesi 14:40
  • Suudi Arabistan'a bir füze daha!31 Mart 2018 Cumartesi 13:06
  • Pakistan, yeni nükleer kapasiteli füzesini denedi31 Mart 2018 Cumartesi 11:47
  • Kosova'dan Türkiye açıklaması31 Mart 2018 Cumartesi 11:46
  • Çin'in dev tatbikatı ABD'yi ürküttü!31 Mart 2018 Cumartesi 11:46
  • 'Cehennem yoktur' krizine açıklama geldi31 Mart 2018 Cumartesi 11:45
  • 'Hükümeti devirmek için çalışıyorlar'31 Mart 2018 Cumartesi 11:44
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri