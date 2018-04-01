Olay, saat 22.00 sıralarında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Tepeüstü Sokak içerisinde meydana geldi.
İddiaya göre, yüzü maskeli kimliği öğrenilemeyen kişi ya da kişiler henüz belirlenemeyen bir sebeple sokak içerisindeki bir kahvehaneye kurşun yağdırdı. Kahvehanede vatandaşların bulunduğu sırada yapılan saldırıda yaralananlar olduğu öğrenilirken, olay yerine özel harekat ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi.
01 Nisan 2018 Pazar15 Recep 1439
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Kahvehaneye silahlı saldırı!
Olay, saat 22.00 sıralarında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Tepeüstü Sokak içerisinde meydana geldi.
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