Kahvehaneye silahlı saldırı!

Beyoğlu’nda bir kahvehaneye yüzü maskeli kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda yaralananlar olduğu öğrenildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Tepeüstü Sokak içerisinde meydana geldi.



İddiaya göre, yüzü maskeli kimliği öğrenilemeyen kişi ya da kişiler henüz belirlenemeyen bir sebeple sokak içerisindeki bir kahvehaneye kurşun yağdırdı. Kahvehanede vatandaşların bulunduğu sırada yapılan saldırıda yaralananlar olduğu öğrenilirken, olay yerine özel harekat ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi.