01 Nisan 2018 Pazar15 Recep 1439
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"Karşılarında beni bulurlar"

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"Karşılarında beni bulurlar"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fakiri daha fakir zengini daha zengin yapar. Bunun da lobisi finans kuruluşlarıdır. Açık söylüyorum, devletin bankaları da bunun içindedir. Bunu er geç çözeceğiz" dedi

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ilçe kongresinde konuştu. Pendik'te yaptığı konuşmada faizle ilgili eleştirilerde bulundu. 

Erdoğan, buradaki konuşmasında "Birileri çıkıp garip garip konuşuyor, 'Ekonomi şöyle, dikkatli olmak lazım' falan... Tabii dikkatli olacaksın. Ama kendi ayağına da kurşun sıkamazsın. Bu faiz belasından Türkiye'yi, faizi aşağı indirmek suretiyle enflasyondan kurtaracağız. Enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunu bilmeyenler bilsin. Bunun aksini yapmaya kalkanlar da kusura bakmasın karşılarında beni bulur. Ekonomide her kötülüğün anası faizdir. Fakiri daha fakir zengini daha zengin yapar. Bunun da lobisi finans kuruluşlarıdır. Açık söylüyorum, devletin bankaları da bunun içindedir. Bunu er geç çözeceğiz" dedi.

BİZİ BUNLARDAN KURTARANLAR NEREDESİNİZ?

Biz durmayacağız bakınız 16 yıl önce görevi devraldık. Türkiye'nin IMF'e olan borcu neydi? 23.5 milyar dolar ve 2013 yılına geldik Türkiye'nin IMF'e borcu kaldı mı? Hayır. Bizi bunlardan kurtarın diyenler hani neredesiniz? Bizden borç istediler 5 milyar dolar, arkadaşlara hemen dedim verin. Baktık ciddiyiz, bunlar veriyor dediler. hemen vazgeçtiler. Geldik merkez bankamızın döviz rezervi 27 milyar dolar. Şu anda ise 120 milyar dolar rezervimiz var.

BATSIN SİZİN FAİZİNİZ BATSIN SİZİN KURUNUZ

Bazıları atıp tutuyor. Yok ekonomi şöyle yok ekonomi böyle..Batsın sizin kurunuz. Biz inandığımız yolda dimdik devam ediyoruz. Şu anda alt yapısıyla her şeyiyle yoluna devam eden bir Türkiye var. Sadece Cumhuriyet tarihinde 79 senede 6 bin 900 kilometre bölünmüş yol yapılmış biz bunu 26 bin kilometreye çıkarmışız. Biz Türkiye'yi daha ileri götüreceğiz. Biz hiç bir zaman kendimize inancımızı kaybetmediK. Kaybetmediğimiz için de Rabbim bize buralara gelmeyi nasip etti. 

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