Can Dündar'ı fena bozdular!

ETÖ'nün MİT tırları ihanetine çanak tutan, ardından Avrupa'ya firar eden ve Alman Cumhurbaşkanı'nın yanında el pençe divan duran Can Dündar, Erdoğan'a sataşmaya çalışınca vatandaştan tokat gibi bir cevap aldı.

Twitter hesabından Erdoğan için "muhaliflerini bu kez de 'lümpen mahalle kabadayıları' diye suçlamış. Buna psikolojide 'yansıtma' deniyor" tweetini attı.

Dündar'ın bu paylaşımına takipçilerinden ayar gibi cevaplar geldi.

İşte o cevaplardan bazıları:

- Halkın seçtiği Türkiye Cumhurbaşkanına “yansıtma” göndermesinde bulunmuşsun! Buna halk ağızında vatan hainliği denir.

- Sürekli Tayyip le ugrasmayada tıp ta obsesyon (takıntı) hastalığı, halk arasında ise kuyruk acısı var denir

- Reisin entellektüel düzeyi sizin hayallerinizi aşar...

- Hacı bizde senin gibilere dümdüz hain deniyor.

