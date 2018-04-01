01 Nisan 2018 Pazar15 Recep 1439
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Kritik görüşme! ABD ve Türkiye'nin Menbiç kararı!

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Washington’da Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan arasında yapılan kritik görüşmede, Türkiye’nin Afrin’den sonraki hedefi olarak işaret edilen Menbiç’le ilgili önemli bir karar alındığı öğrenildi.
Kritik görüşme! ABD ve Türkiye'nin Menbiç kararı!
Kritik görüşme! ABD ve Türkiye'nin Menbiç kararı! Kritik görüşme! ABD ve Türkiye'nin Menbiç kararı! Kritik görüşme! ABD ve Türkiye'nin Menbiç kararı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suriye’deki Amerikan askerlerini geri çekeceğini açıklamasından sonra Washington’da Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan arasında yapılan kritik görüşmede, Türkiye’nin Afrin’den sonraki hedefi olarak işaret edilen Menbiç’le ilgili önemli bir karar alındığı öğrenildi.

BİRLİKTE İLERLEME

Türk diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre taraflar, ‘Menbiç konusunda birlikte ilerleme kaydedilmesi hususundaki kararlılıklarını’ teyit etti. 

Diplomasi kulislerinde bu kararlılık vurgusu, iki tarafın bir zaman dilimi içinde Menbiç’ten terör örgütü PYD/PKK’nın uzaklaştırılması konusunda ‘uzlaşma anlayışına’ hâkim olduğu şeklinde yorumlandı. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Başkanı Trump’ın görevden aldığı Rex Tillerson’ın iki ülke arasındaki sorunların ortadan kaldırılması için 16 Şubat’ta başlattığı ve bu kapsamda 8-9 Mart’ta yapılan ilk çalışma grubu toplantısının devamı niteliğindeki önceki günkü görüşmede, Türk-Amerikan ilişkilerinin yanı sıra başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular kapsamlı şekilde değerlendirildi. 

Türk kaynaklardan edinilen bilgiye göre bu toplantıda şu başlıklar ele alındı:

NATO MÜTTEFİKLİK RUHU

NATO müttefikleri Türkiye ve ABD, ortaklık ruhu çerçevesinde, müşterek endişeleri ele almak yönündeki kararlılıklarını teyit etti.

Taraflar, Türkiye-ABD ilişkilerinin mevcut durumunu gözden geçirip, ikili ilişkileri etkileyen başlıca meseleleri çözüme kavuşturmaya yönelik çabaları sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Toplantı, Menbiç konusunda daha önceki görüşmeler temelinde yapıldı. Bu çerçevede taraflar, birlikte ilerleme kaydedilmesi hususundaki kararlılıklarını teyit ettiler.

SURİYE’DE ORTAK ÇABA

Taraflar, terör örgütü DEAŞ’ın kalıcı şekilde yenilgiye uğratılmasını teminen ABD ve Türkiye arasındaki işbirliğini arttırmanın yollarını ele alıp Suriye’de DEAŞ’tan kurtarılan alanlarda güvenlik ve istikrarın sağlanması için ortak çaba sarf edilmesinin önemini de vurguladılar.

Türk tarafı, Afrin’deki gelişmeler ile insani yardım faaliyetleri ve istikrarı sağlamaya yönelik adımlar hakkında ABD tarafına bilgi verdi.

GÜVENLİ EVE DÖNÜŞ

Taraflar, Suriye’nin tamamında istikrarın sağlanmasının önemine vurgu yapıp, etnik veya dini aidiyetlerine bakılmaksızın yerlerinden edilmişlerin zamanlıca, gönüllü olarak, düzenli ve güvenli bir şekilde evlerine dönmelerinin ve herhangi bir engelle karşılaşmadan insani yardıma erişimleri dahil olmak üzere sivillerin korunmasının öneminin altını çizdiler.

Toplantı kapsamında Türk ve ABD heyetleri arasında konsolosluk ve adli konularda da görüşmeler yapıldı.

HÜRRİYET

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