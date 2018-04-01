01 Nisan 2018 Pazar15 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:14Güneş 06:41Öğle 13:14İkindi 16:46Akşam 19:35Yatsı 20:57
    • 12°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 114.930 0.07
  • Altın: 168,539 0.31
  • Dolar: 3,9520 0.21
  • Euro: 4,8717 0.51

Suudilerden ABD'nin 'çekilme' mesajına ilk yorum

»
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Amerikan medyasına verdiği mülakatta, 'Amerikalı askerlerin Suriye'de uzun vadeli olmasa bile en azından orta vadede kalması gerektiğine inanıyoruz' dedi.
Suudilerden ABD'nin 'çekilme' mesajına ilk yorum
Suudilerden ABD'nin 'çekilme' mesajına ilk yorum Suudilerden ABD'nin 'çekilme' mesajına ilk yorum Suudilerden ABD'nin 'çekilme' mesajına ilk yorum

Suudi Prens Selman, Time dergisine verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'den çok yakına çıkacağız" açıklamasını değerlendirdi.

Amerikalı askerlerin Suriye'de "İran'ı durdurma" noktasındaki son durak olduğunu savunan Prens Selman, ancak bu yolla İran'ın bölgedeki etkisinin artmasının engellenebileceğini ifade etti.

"AMERİKALI ASKERLER ORTA VADEDE SURİYE'DE KALMALI"

Selman, "Amerikalı askerlerin Suriye'de uzun vadeli olmasa bile en azından orta vadede kalması gerektiğine inanıyoruz. Suriye'deki ABD gücü, Washington'ın bu ülkenin geleceğinde söz hakkına sahip olmasına da imkan verecektir." diye konuştu.

"SURİYE'DEN ASKERLERİNİZİ ÇEKERSENİZ KONTROL NOKTALARINI KAYBEDERSİNİZ"

İran'ın "vekil" milisleri ve bölgesel müttefikleri aracılığıyla Beyrut'tan Tahran'a kadar Suriye ve Irak üzerinden etkisini kullanmaya çalıştığını kaydeden Selman, "Eğer Suriye'den askerlerinizi çekerseniz (İran'a karşı) bu kontrol noktalarını kaybedersiniz ve bu koridor bölgede birçok şeyin yaşanmasına yol açabilir." değerlendirmesini yaptı.

TRUMP "ÇOK YAKINDA SURİYE'DEN ÇIKACAĞIZ" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, Ohio eyaletinde perşembe günü düzenlenen mitingde, "Suriye'den çok yakında çıkacağız. (Bölgedeki) Diğer insanlar artık onunla ilgilensinler" ifadelerini kullanmıştı.

ABD DIŞİŞLERİ: HABERİMİZ YOK

Tartışmalara neden olan bu açıklama üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "ABD'nin Suriye'den çekileceğine dair bir plandan haberlerinin olmadığını" söylemişti.

PENTAGON: TRUMP NEYİ KASTETTİ, BİLMİYORUZ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise konuyla ilgili soruları Beyaz Saray'a yönlendirmiş ve Başkan Trump'ın sözlerinden tam olarak neyi kastettiğini bilmediklerini ifade etmişti.

TRUMP, PKK'YA GÖNDERİLECEK YARDIMI DONDURDU

Öte yandan dün Amerikan Wall Street Journal gazetesindeki bir haberde, Trump'ın, Dışişleri Bakanlığına, Suriye'de ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun desteğiyle terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan 200 milyon dolarlık yardımı dondurma talimatı verdiği bildirilmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
NATO, Alman Tornado'nun üstünü çizdi!NATO, Alman Tornado'nun üstünü çizdi!Alman Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan Tornado uçaklarının NATO misyonlarına katılmak için elverişsiz olduğu ileri sürüldü.
Kosova Cumhurbaşkanı'ndan MİT mesajı!Kosova Cumhurbaşkanı'ndan MİT mesajı!MİT'in Kosova'da FETÖ'cüleri paketlemesiyle ilgili, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'den açıklama geldi. Thaçi, istihbarattan olayla ilgili rapor aldığını ve operasyonun ulusal güvenlikle ilgili olduğunu söyleyerek, Türkiye'ye destek verdi.
Rusya'daki konsoloslukta bayrak söküldü!Rusya'daki konsoloslukta bayrak söküldü!ABD’nin St. Petersburg Başkonsolosluğu’nun bulunduğu binadaki Amerikan bayrağının bu akşam indirilerek söküldüğü belirtildi.
Suudilerden ABD'nin 'çekilme' mesajına ilk yorumSuudilerden ABD'nin 'çekilme' mesajına ilk yorumSuudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Amerikan medyasına verdiği mülakatta, 'Amerikalı askerlerin Suriye'de uzun vadeli olmasa bile en azından orta vadede kalması gerektiğine inanıyoruz' dedi.
Bu iş ilanına 28 milyon kişi başvurdu!Bu iş ilanına 28 milyon kişi başvurdu!1.4 milyon çalışanıyla dünyanın yedinci en büyük işvereni olan Hindistan Demiryolları, 90 bin kişiyi işe almak için ilan verdi. 28 milyon kişi müracaat etti.
Yağmur bastırınca uçağı yola indirdi!Yağmur bastırınca uçağı yola indirdi!Kolombiya’da gündüz saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle Cessna 172 tipi küçük bir uçak otoyola zorunlu iniş yaptı.
  • İran'dan S.Arabistan'a Sert Cevap!31 Mart 2018 Cumartesi 18:53
  • Macron'un yediği ayar Fransızları ağlattı31 Mart 2018 Cumartesi 18:52
  • Skandal açıklama! Afrin harekatına işgal dedi31 Mart 2018 Cumartesi 18:48
  • Suudi Arabistan'dan dikkat çeken Suriye çıkışı: Esed rejimi iktidarda kalacak31 Mart 2018 Cumartesi 14:40
  • Suudi Arabistan'a bir füze daha!31 Mart 2018 Cumartesi 13:06
  • Pakistan, yeni nükleer kapasiteli füzesini denedi31 Mart 2018 Cumartesi 11:47
  • Kosova'dan Türkiye açıklaması31 Mart 2018 Cumartesi 11:46
  • Çin'in dev tatbikatı ABD'yi ürküttü!31 Mart 2018 Cumartesi 11:46
  • 'Cehennem yoktur' krizine açıklama geldi31 Mart 2018 Cumartesi 11:45
  • 'Hükümeti devirmek için çalışıyorlar'31 Mart 2018 Cumartesi 11:44
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri