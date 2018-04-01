Kosova Cumhurbaşkanı'ndan MİT mesajı!

MİT'in Kosova'da FETÖ'cüleri paketlemesiyle ilgili, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'den açıklama geldi. Thaçi, istihbarattan olayla ilgili rapor aldığını ve operasyonun ulusal güvenlikle ilgili olduğunu söyleyerek, Türkiye'ye destek verdi.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, FETÖ'nün üst düzey mensubu 6 kişinin, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilmesi ve MİT'e bu konuda Kosova istihbaratının ve İçişleri Bakanlığı'nın destek olmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"İSTİHBARATIMIZ BANA RAPOR SUNDU"

Başkent Priştine'de basın toplantısı düzenleyen Thaçi, Kosova İstihbarat Ajansı'nın konuyla ilgili olarak kendisine detaylı bir rapor sunduğunu, bahse konu raporda söz konusu 6 kişinin Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili nedenlerin detaylı bir şekilde açıklandığını aktardı.

TÜRKİYE'YE DESTEK: KOSOVA'NIN ULUSAL GÜVENLİĞİ SÖZ KONUSU

Thaçi, "Kosova İstihbarat Ajansı'nın bu raporuna göre Türk vatandaşı bu kişilerin sınır dışı edilmeleri için tek neden, bunların Kosova'nın ulusal güvenliğini tehlikeye atan yasa dışı eylemleri olduğudur. Yani İstihbarat Ajansı'na göre sınır dışı edilmelerinin tek nedeni, ulusal güvenliğin tehlike altına girmesi" diye konuştu.

"OMBUDSMAN BAĞIMSIZ SORUŞTURMALARI BAŞLATTI"

Geçmişte de ulusal güvenliği hedef alan yabancıların sınır dışı edildiğini hatırlatan Thaçi, devlet soruşturma organlarının olayı ele aldıklarını ve ombudsmanın bağımsız soruşturmaları başlattığını söyledi.

"ULUSAL GÜVENLİK BAŞKA, İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ BAŞKA!"

Cumhurbaşkanı Thaçi, ulusal güvenlik konuları ile insan hak ve özgürlükleri arasındaki çizginin, dünyanın en demokratik ülkelerinde bile kalıcı bir sorun olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

"Kosova, bu açıdan istisna teşkil edemez. Çünkü, diğer demokratik ülkelerde olduğu gibi ülkemizdeki terör ve casusluk eylemleri, olabildiğince en gelişmiş şekilde yapılıyor. Bunu, Kosova'nın ulusal güvenliğini muhafaza eden organların bazı yasa dışı eylemini haklı göstermek için söylemiyorum. Teröre, fundamentalizme ve ülkemizdeki casusluk eylemlerine karşı mücadelenin ne kadar zor olduğunu anlatmak için söylüyorum."

"YAŞANAN, MÜNFERİT BİR OLAY"

Yaşanan bu olayın münferit bir olay olduğunu söyleyen Thaçi, bunun kimse tarafından Kosova'yı uluslararası sözleşmelere saygı göstermemekle suçlamak için kullanmaması gerektiğini dile getirdi.

KOSOVA BAŞBAKANI, İÇİŞLERİ BAKANI'NI VE İSTİHBARAT ŞEFİNİ GÖREVDEN ALMIŞTI

Operasyon sonrası Kosova Başbakanı Haradinaj, İçişleri Bakanı ve istihbarat servisinin şefini kendisini haberdar etmedikleri gerekçesiyle görevden almıştı.

ERDOĞAN, BAŞBAKAN HARADİNAJ'A ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Kosova Başbakanı'nın bu tutumuna çok sert ifadelerle tepki göstermiş ve "Ne zamandan beri darbecileri korumaya başladın" demişti.