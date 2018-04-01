01 Nisan 2018 Pazar15 Recep 1439
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Tartışılan proje iptal edildi! İşte son karar

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TOKİ, İstanbul Ataköy sahilindeki tek yeşil alanda yapımına başlanan 2 milyar TL’lik gayrimenkul projesini iptal etti. 60 bin metrekarelik Baruthane arazisi park olacak. TOKİ Başkanı: “Burası artık milletin malı.” dedi.
Tartışılan proje iptal edildi! İşte son karar
Tartışılan proje iptal edildi! İşte son karar Tartışılan proje iptal edildi! İşte son karar Tartışılan proje iptal edildi! İşte son karar

Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da eleştirdiği çarpık yapılaşmaya karşı nefes aldıracak örnek bir proje hayata geçiyor. Mülkiyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) ait olan Ataköy’deki 60 dönümlük Baruthane arazisi 1991 yılında verilen imar ruhsatına rağmen günübirlik turizm ve rekreasyon alanı olarak kiralanabilir yeşil alana çevriliyor.

Tescilli Baruthane yapılarının bulunduğu Ataköy sahilindeki 160 Parsel Emlak Bankası tarafından TOKİ’ye devredilmiş, TOKİ de araziyi 12 Temmuz 2010’da ‘restore et, işlet’ modeliyle ihaleye çıkarmıştı. 59 bin 800 metrekare turizm ve rekreasyon alanı parsel, üzerindeki tarihi yapıların aslına uygun restorasyonu, anıt ağaçların korunması şartıyla yıllık 6 milyon liradan 49 yıllığına, ihaleye tek katılan Çelebican A.Ş.’ye kiralamıştı. Çelebican firmasının söz konusu araziye Ataköy Blumar adı verilen 70 metre yüksekliğinde 7 blok içeren bir proje gerçekleştireceği açıklanmıştı.

İHALE İPTAL

TOKİ Başkanı Ergün Turan, geçen 7 yıla rağmen inşaata başlanılmadığını, firmanın geçen yıl kira ödemeyi durdurduğunu ve TOKİ’nin de bunu fırsat bilerek mahkeme kararıyla ihaleyi iptal ettirdiklerini açıkladı. 

CUMHURBAŞKANI 'YAPIN' DEDİ

İçinde tescilli tarihi binaların da bulunduğu arazinin geleceği ile ilgili düşüncelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de paylaştıklarını da açıklayan Ergün Turan “Sayın Cumhurbaşkanımız arazinin halka açılması projesine tam desteklerini açıkladılar ve ‘yapın’ dediler. Cumhurbaşkanımızın desteklediği projemizi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile hayata geçireceğiz. Şu anda bu alanda çok önemli mimarlarımız proje çalışmalarına devam ediyor. Mevcut alanın yeşillendirilmesi ile ilgili karar İBB’de kabul edildi. En kısa süre içerisinde Ataköy sahilini vatandaşlarımızın denizle bulaşabildiği bir alan haline getirip hizmete açacağız” dedi. 

DENİZE GİRİLECEK

Turan, “Arazi içindeki kültürel varlıkların aslına uygun olarak restore edilecek ve arazinin diğer kısmı da yeşil alana çevrilecek. Ataköy sahilindeki arazi dışındaki sahil bandının da kullanım hakkı idaremize aittir. Böylelikle İstanbullu vatandaşlarımız Baruthane ’den sahile uzanan yaklaşık 3 kilometrelik bir bant içerisinde denize girebilecek” diye konuştu. Alanın adının TOKİ Park Ataköy olacağını da açıklayan Turan, “Hem İstanbul’da hem de diğer şehirlerde park alanları yapmaya devam edeceğiz. Benzer bir proje ile TOKİ Park Kayaşehir’de hayata geçecek” dedi.

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Tartışılan proje iptal edildi! İşte son kararTartışılan proje iptal edildi! İşte son kararTOKİ, İstanbul Ataköy sahilindeki tek yeşil alanda yapımına başlanan 2 milyar TL’lik gayrimenkul projesini iptal etti. 60 bin metrekarelik Baruthane arazisi park olacak. TOKİ Başkanı: “Burası artık milletin malı.” dedi.
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