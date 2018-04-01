PKK talanı! 2 TIR dolusu altın ve döviz...

Afrin’i yeniden imar edecek Afrin Kurtuluş Kongresi’nin sözcüsü Hasan Şindi, PKK’lı teröristlerin talanını anlattı.

Gaziantep’te kurulan Afrin Kurtuluş Kongresi Sözcüsü Hasan Şindi, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK’nın Afrin’i 7 yıldır yağmaladığını dile getiren Şindi, “Teröristler ilçe insanının 50 yıllık kazanımını çalarak kaçtı. Afrin’den kaçarken halktan gasp ettikleri milyonlarca dolar para ve altını 2 TIR ve bir kamyonete yükleyerek ilçeden götürdüler” dedi.

Afrinli Şindi, memleketindeki soygun ve yağma dönemini şöyle anlattı: “Afrin halkının tüm kazanımlarına el koyan terör örgütü, gasp ettiği paraların büyük bir bölümünü sınırda kazdığı tünellere gömdü. Bu paralar Afrin’lilerin 40-50 yıllık birikimleriydi ve kendi rızaları olmadan o tünellerde heba edildi. PKK, Afrin’e 1980’lerin ortalarında geldi. Hafız Esed ve oğlu Beşşar, PKK’nın Türkiye sınırında kurduğu kamplara ve yürüttüğü faaliyetlere göz yumdu, destek verdi. Afrin Kürtleri, Şam yönetimi tarafından PKK’nın insafına terk edildi. Biz hemen her fırsatta karşı çıktık, isyan ettik. PKK’ya karşı mücadele yürüten Kürtler, Baas idaresi tarafından hainlikle suçlanarak Sidneya gibi işkence merkezlerinde çürütüldü.”

MÜCADELE SÜREKLİ OLMALI

“PKK’nın Afrin’de 30 yıldır süren faaliyetleri bazı insanları etkiledi. Onlara inanan insanları bir çok yalanla aldatmaya devam ediyorlar. PKK’nın bölgede ektiği fitne tohumlarını 2 ayda tamamen bitirmek mümkün değil. Burada sürekliliği olan bir mücadele metodu geliştirmek ve bu tehlikeyi tamamen bertaraf etme konusunda Türkiye ile ortak çalışmalıyız. Öncelikle Abdullah Öcalan üzerine kurulmuş din düşmanı eğitim sistemini yeniden kendi dini ve ahlaki değerlerimiz çerçevesinde düzenlemek zorundayız. Zorunlu hale getirilen Kürtçe yerine Arapça yeniden eğitim dili olmalı. Ancak Kürtçenin de ek ders olarak müfredatta yer almasını talep edeceğiz.”

TAHRİBAT YÜZDE 3 BİLE DEĞİL

“Esed ve PKK karşıtı olmam nedeniyle 2004’ten beri Afrin’den uzak yaşamak zorunda bırakıldım. PKK 10 bin kişiden fazla kişiyi silahlandırıp cephe hattına, ölüme yolladı. Ellerinde nizami bir orduya yetecek silah ve teçhizat olmasına rağmen 58 günde büyük bir hezimet yaşadılar. Operasyonlar sırasında kırsal ve ilçe toplamında tahribat oranı yüzde 3 bile olmadı. PKK’nın Afrin yalanlarına hiçbir Kürt’ün inanmaması gerekiyor.”

Barış diyarına dönüşecek

Gaziantep’te 18 Mart 2017 tarihinde bölgeyi temsilen 100 ismin katılımıyla yapılan Afrin Kurtuluş Kongresi’ni düzenlediklerini kaydeden Hasan Şindi, “Bu toplantıda aldığımız bir dizi karar var. Bunlardan en önemlisi Afrin’in bundan böyle ‘barış ve kardeşlik şehri’ ilan edilmesi oldu. Sonrasında PKK ve terör tehdidi nedeniyle bölgeyi terk eden sivillerin eve dönüşü, sivil meclisin ilanı ve emniyet-güvenlik birimlerinin oluşturulması konusunda ortak karara vardık” dedi. Afrin Kurtuluş Kongresi Sözcüsü Şindi, kentte oluşacak sivil idarenin şekillenmesi konusunda çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Gaziantep’teki kongre sonrası 34 kişilik bir yönetim listesi oluşturduklarını da sözlerine ekledi.

YENİ ŞAFAK