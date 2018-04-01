Cuma günü 3 Haziran'da gerçekleştirilecek olan genel kurulda aday olduğunu açıklayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, seçim kozu olarak altyapı için düşündüğü mega proje dışında bir dünya yıldızına daha Fenerbahçe formasını giydirmeyi planlıyor. İlk hedef Bayern'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben.
ALTERNATİFİ FRANCK RİBERY
Robben ile temas kurulurken, yakın bir zamanda yüz yüze görüşme gerçekleşecek. Hollandalı'da bir aksilik çıkması durumunda aynı takımda yer alan ve yine sözleşmesi bitecek olan Ribery'ye imza attırılacağı öğrenildi..
ROBBEN'DEN MESAJLAR VAR
Bu arada bir açıklama yapan Robben, Çin ya da Amerika'ya gitme gibi bir planının olmadığını ancak B.Münih'de rolünün düşmesine de razı olmayacağını söyledi. Bu açıklama Fenerbahçe iddiasını güçlendirdi.
RUMMENIGE İLE GÖRÜŞÜP CEVAP VERECEK
Fenerbahçe Kulübü'ne yakın kaynaklar, Arjen Robben'in birkaç gün içinde B.Münih Başkanı Karl Heinz Rummenige ile bir araya geleceği, bu görüşmenin ardından Fenerbahçe ile ilgili görüşünün şekilleneceğini belirtiyorlar. Ancak Robben'in Fenerbahçe'ye daha yakın olduğunu da ifade ediliyor. (Takvim)
- Manchester City, Cenk'i üzdü!Şenol Güneş'ten şampiyonluk sorusuna yanıtBarcelona 1 dakikada geri döndüGattuso'dan Hakan Çalhanoğlu'na sert sözler!Cengiz'siz Roma kayıplarda!Beşiktaş bunu beklemiyordu! 3 kötü haber birdenBayern abarttı! Dev maçta tarihi fark!Milli yıldız için 80 milyonluk teklif!Aziz Yıldırım'ın seçim kozu! Robben-Ribery...PKK talanı! 2 TIR dolusu altın ve döviz...
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 05:14 Güneş 06:41 Öğle 13:14 İkindi 16:46 Akşam 19:35 Yatsı 20:57
- 18°C Adana
- 18°C Adıyaman
- 15°C Afyon
- 9°C Ağrı
- 13°C Amasya
- 15°C Ankara
- 18°C Antalya
- 13°C Artvin
- 15°C Aydın
- 18°C Balıkesir
- BIST: 114.930 0.07
- Altın: 168,539 0.31
- Dolar: 3,9520 0.21
- Euro: 4,8717 0.51
Aziz Yıldırım'ın seçim kozu! Robben-Ribery...
Cuma günü 3 Haziran'da gerçekleştirilecek olan genel kurulda aday olduğunu açıklayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, seçim kozu olarak altyapı için düşündüğü mega proje dışında bir dünya yıldızına daha Fenerbahçe formasını giydirmeyi planlıyor. İlk hedef Bayern'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Ankaralılara kötü haber: En az iki gün sıkıntı var
- Şehit Savcı Kiraz'ın kanı yerde kalmadı!
- O sapıkla ilgili flaş gelişme!
- Türkiye onu konuşuyor! Hikayesi içinizi acıtacak
- Büyük vurgun! Dilenciye takım elbise giydirip...
- Meteoroloji'den kritik uyarı: 10 derece birden!
- ‘Kedi İsmail’ çetesine operasyon!
- Ünlü kahve firmasına "kanser" şoku!
- Mahmud Osman'ın ölüm sebebi ortaya çıktı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahitliği yaptı
- Tecavüzcüleri çırılçıplak sokakta gezdirdiler!
- Lokantacının öğrencilere yazdığı not sosyal medyayı salladı
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.