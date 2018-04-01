Milli yıldız için 80 milyonluk teklif!

İngiliz basını Yusuf Yazıcı için flaş bir transfer açıklamasında bulundu. İngilizler Yusuf Yazıcı için 80 milyon lira verildiğini kaydetti.

Milli Takım’ın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynadığı maçlarda menajerlerin yakın takibinde olan Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı için ilk hamle geldi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Tottenham genç oyuncu için 14 milyon poundluk (80 milyon TL) bir teklifle Karadeniz ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Öte yandan Galatasaray maçında Yusuf Yazıcı’yı Barcelona, Manchester City ve Borussia Dortmund gibi kulüplerin izleyeceği açıklanmıştı.

Transfer konusunda sorulan soruya Yazıcı, “Şu an milli takıma ve Trabzonspor’a odaklanmış durumdayım. Önümüzdeki günler bize neler gösterir belli olmaz, yaşayıp göreceğiz.” dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise Yusuf’un olgunluk olarak Avrupa’da oynayabilecek seviyede olduğunun altını çizerken, “Sürekli üzerine koymak zorunda. Her işte aynıdır. Durduğunuz zaman geri kalırsınız. Bunun için de Yusuf sürekli çalışmak ve kendini geliştirmek zorundu. Bunu yaptığı zaman her kapı kendisine açılacaktır” diye konuştu.