Beşiktaş bunu beklemiyordu! 3 kötü haber birden

Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup, Göztepe maçında cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor ile oynadığı mücadelede üç isim cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ta son haftaların değişmez isimlerinden Tolgay Arslan, orta sahada Sackey'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

Cezalı duruma düşen Tolgay, Beşiktaş'ın 28. haftada Göztepe ile evinde oynayacağı mücadelede cezalı oldu.

TOLGAY'IN ARDINDAN ATIBA VE OĞUZHAN

Karşılaşmanın 53. dakikasında ise Atiba Hutchinson, Emre Akbaba'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve Tolgay Arslan gibi o da cezalı duruma düştü.

Mücadelenin 70. dakikasında ise sarı kart sınırında bulunan diğer bir isim olan Oğuzhan Özyakup, gördüğü sarı kartın ardından cezalı durumuna düşen 3. Beşiktaş futbolcusu oldu.

3 ORTA SAHA CEZALI

Beşiktaş'ta 3 orta sahanın cezalı durumuna düşmesinin ardından Göztepe maçında orta sahada oynayabilecek futbolcular Gary Medel ve Necip Uysal kaldı.