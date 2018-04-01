Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu'na sert sözler!

Juventus'a 3-1 mağlup olan Milan'da teknik direktör Gennaro Gattuso, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu hedef aldı.

"POPOSUNU KALDIRSAYDI..."

Maçın ardından Hakan Çalhanoğlu'nu eleştiren Gattuso, "Hakan Çalhanoğlu'na bir noktada kızgınım çünkü topu kaybedince arkadaşlarıyla tartışmaya başlıyor. Bunu görmek istemiyorum. Yere bakıyor ve takım arkadaşlarına bağırıyor. Eğer poposunu kaldırıp topu kazanmak için geri koşsaydı, ikinci golü yemeyecektik" ifadelerini kullandı.

"REKABET EDEMEDİK"

Genel olarak iyi performans sergilemediklerini de dile getiren Gattusp, "Kaliteli oyuncularımız ama fiziksel olarak Juventus ile rekabet edemedik. Bu maçta farkı yaratan bu oldu. Geliştirecek çok şeyimiz var" şeklinde konuştu.

Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 80. dakikada yerini Cutrone'ye bıraktı. uventus puanını 78 yaptı ve Napoli ile puan farkını 4'e çıkardı. Milan ise 50 puanda kaldı.