01 Nisan 2018 Pazar15 Recep 1439
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ABD'den yeni S-400 açıklaması!

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ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Büyükelçi Tina Kaidanow dikkat çeken açııklamalarda bulundu.
ABD'den yeni S-400 açıklaması!
ABD'den yeni S-400 açıklaması! ABD'den yeni S-400 açıklaması! ABD'den yeni S-400 açıklaması!

ABD - Türkiye Savunma Ticareti Diyaloğu toplantılarının 5'incisinde Türk savunma sanayii üreticileri ve ABD şirketlerinin Türkiye'deki temsilcileriyle bir araya gelen Büyükelçi Kaidanow, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı yetkilileriyle de toplantılar gerçekleştirecek.

Kadinow'un Ankara ziyaretinin gündemini değerlendiren bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, şunları söyledi:

"Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirmek istemesini anlıyoruz. Ama bunu yaparken tüm NATO ülkelerinin NATO sistemleriyle birlikte çalışabilen teçhizatı tedarik etmeleri gerekir. Bir Rus sistemi bu standardı sağlamayacaktır. Türk hükümet yetkilileriyle yaptığımız çok sayıdaki görüşmede, S-400 tedariki konusundaki endişelerimizi vurguladık. 'Amerika'nın Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası'nın 231. bölümündeki listede yer alan Rusya kuruluşlarıyla, savunma ile ilgili herhangi bir alışveriş yapmaktan vazgeçmeleri yönünde Türk hükümetine baskı yapmaya devam ediyoruz."

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