01 Nisan 2018 Pazar15 Recep 1439
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Afrin'de teröristlere ait villalar bulundu!

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Afrin ilçe merkezinde, PKK'nın Kandil'den gönderdiği teröristlerin yaşadığı villa ile sığınak amacıyla inşa edilen tüneller ortaya çıkarıldı.
Afrin'de teröristlere ait villalar bulundu!
Afrin'de teröristlere ait villalar bulundu! Afrin'de teröristlere ait villalar bulundu! Afrin'de teröristlere ait villalar bulundu!

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında  YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Afrin ilçe merkezinde, PKK'nın Kandil'den  gönderdiği teröristlerin kaldığı bir villa ile çevresinde sığınak amacıyla inşa  edilen uzun beton tüneller bulundu. 

PKK'NIN KANDİLDEN GELEN ELEBAŞLARI KALIYORDU

Sahadaki AA muhabirlerinin, Özgür Suriye Ordusundan (ÖSO) aldığı  bilgilere göre, ÖSO güçleri Afrin ilçe merkezindeki bir villada terör örgütü  PKK'nın Kandil'den gelen elebaşlarının kaldığını tespit etti. Bu villanın  yakınlarında, saldırılardan korunmak için beton duvarlardan yapılan uzun tüneller  ile sığınak olarak kullanılan bölümler yer alıyor.

Bazı bölümlerde içlerinde çok miktarda insani yardım  malzemesi olan koliler bulundu, örgütsel dokümanlara el konuldu. Villada ayrıca  dikiş aletleri, ütü masaları ve inşaat malzemeleri bulundu.

BÖLGE HALKI MAHRUM BIRAKILMIŞ

Karargah olarak kullanılan villaya giren ÖSO komutanlarından Ebu  Muhammed, "Afrin'de PKK'ya ait depolar, tüneller bulduk. Bölge halkını burada  gördüğünüz (gıda ürünleri)  malzemelerden mahrum bırakmışlar. Burada yeni  tüneller bulduk. Halka gelen tüm yardımları çalarak burada depolamışlar. Burasını  Kandil'den gelenler kullanıyordu. Tünellerine ve karargahlarına girdik." diye  konuştu.

Afrin ilçe merkezi Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart'ta  Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO unsurlarınca YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.

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