Erdoğan'dan kritik mesaj

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Salona girmeden önce dışarıdaki tüm kardeşlerimi, vatandaşlarımı görünce onları selamlamadan giremezdik. Salonun en az 4-5 misli, fazlası var azı yok, dışarıda kardeşlerimiz vardı. Onlara konuşmamızı yaptık, dedik ki, ahir kelam salonda.

Adana 16 Nisan'da yüzde 42 ile Türkiye ortalamasının çok altında kaldı. Halbuki biz Adana'yı biliriz, Adana da bizi bilir. Adana'ya hangi hizmetleri getirdiğimizin en yakın şahitleri sizlersiniz. Demek ki biz kendimizi Adana'ya yeteri kadar anlatamamışız. Adana'da güçlü olacağız ki diğer illeri de sürükleyip getirebilelim. Bu kongremizle birlikte Adana'da yeni bir dönem başlatıyoruz. Yeniden bir diriliş hareketini hep birlikte başlatıyoruz. Bu diriliş müjdesine mart 2019'da var mıyız? Kasım 2019'da var mıyız? Bakalım Adana teşkilatımızın heyecanı, sesi, azmi 2019'da bu şehri hak ettiği yere çıkarmaya yeterli mi? Sizin ben gadanızı alayım, gadanızı.

Sizden en önemli ricam şu. Fitneye, fesada aramızda yer vermeyeceğiz. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Fitneden bıktık artık. Asla...

'DÖNÜŞLER BAŞLADI'

Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı başarıyla sürdürüyoruz. Şu anda iyi bir noktadayız. Operasyonun 58. gününde, yani Çanakkale zaferimizin yıl dönümüne gelen 18 Mart'ta Afrin şehir merkezi ele geçirildi. Tel Rıfat ve diğer bölgelere yönelik harekat devam ediyor. Şehit olan askerlerimize, ÖSO mensubu kardeşlerimize Allah'tan rahmet gazilerime sağlık diliyorum.

Afrin bölgesinde güvenli hale getirdiğimiz yerlere Suriyeli kardeşlerimizin dönüşü başladı. Suriyeli kardeşlerimizin yurtlarına dönüşleri kademe kademe devam edecek.

'AFRİN'DE 3 BİN 844 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Çatlak sesler artmaya başladı. Son rakamı alayım dedim. Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3 bin 844. Tepelerine tepelerine ineceğiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız.

'ABD'NİN DEĞİŞEN POLİTİKASINI TAKDİRLE TAKİP EDİYORUZ'

Amerika'nın Suriye politikasında kısmi de olsa bazı müspet değişiklikleri takdirle takip ediyoruz. Amerika ile yakından çalışmaktan biz memnuniyet duyarız. En son Fransa'dan asla duymak istemeyeceğimiz bir takım beyanlar geldi.

'ADANA BU FRANSIZLARI İYİ BİLİR'

Adana bu Fransızları iyi bilir. Fransızlar'da Adana'yı iyi bilir. Geçmişte hem Fransız işgalcilerinin kendilerine hem de onların besleyip büyüttüğü Ermeni çetelerine en güzel cevabı Adana vermişti. O kahramanları bir kez daha rahmetle hürmetle yad ediyorum. Dün Ermenileri kışkırtanlar bugün aynı oyunu başkaları üzerinde denemek istiyorlar. PYD'yi desteklemek için çırpınanlara, Elysees Sarayı'nda ağırlayanlara Adana'nın rabiamızla bir mesajı olacaktır. Buradan öyle bir haykırın ki yankısı da Paris'ten duyulsun.

'ONLARIN DA BAŞINI EZECEĞİZ'

Biz gittiğimiz yere sadece huzur, medeniyet, sevgi götürürüz. Dün DEAŞ terör örgütü dinimizi istismar etti. Bugün aynı misyonu PKK/YPG terör örgütü üstlenmiştir. Onların da başını ezeceğiz.