Alman vekile tarihi kapak!

Borussia Dortmund maçında Allianz Arena kale arkasında, bir kısmı 'Türkçe' olan pankart açan Bayern Münih taraftarları; "Gerçek şu ki; Alman jingoizmi ve ırkçılık daha önce kaybetti. Yine kaybedecek. S... seni Dobrindt. Seni Alman..." ifadelerini kullandı.

Alman milletvekili Alexander Dobrindt'in yanı sıra Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer de İslam hakkında aynı çirkin ifadeleri kullanmış ve büyük tepki çekmişti. Bayern Münih taraftarı da bu konuda görüşünü belli ederek her kesimden destek gördü. Bu pankartın görseli sosyal medyada gerek Alman, gerek Türk kullanıcılar tarafından çok sayıda paylaşıldı.

Editör notu: Pankartta kullanılan 'jingoizm' kelimesi, aşırı milliyetçi duyguların sömürülmesi anlamına gelmektedir.



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