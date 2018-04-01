01 Nisan 2018 Pazar15 Recep 1439
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"Trump'ın YPG kararı olumlu"

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"Trump'ın YPG kararı olumlu"
Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan 200 milyon dolarlık yardımı dondurma kararını olumlu karşıladıklarını söyledi.

 

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu tarihi İçkale'deki makamında ziyaret etti.

Valilik makamındaki ziyaret sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın, terör örgütü YPG'nin kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan bütçeyi dondurma kararını değerlendirdi.

Trump'ın kararını olumlu bulduklarını; fakat geç kalınmış karar olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Esasen silah veya maddi yardım olsun, Suriye'deki halklara verilmesi gerekiyor. Bugün Suriye'de yerinden edilmiş 500 binden fazla Kürt var. Bunların büyük bir çoğunluğu da YPG tarafından sürgüne gönderilmiş Kürtlerdir; ama sadece Kürtler değil, Araplar, Süryaniler, Türkmenler var. Yani sürgüne, zorla göçe gönderilen çok sayıda insan var. Bu insanların geri dönmesine harcanması lazım. Şu an DEAŞ'tan temizlenen bölgede insanların daha iyi şartlarda yaşaması için bu paraların harcanması lazım. İşte o zaman bölgeyi istikrara kavuştururuz" dedi. 

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