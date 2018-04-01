Türkiye'den gece yarısı müthiş operasyon!

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da yaşananları sosyal medyadan dünyaya duyuran Nur ve Ela kardeşler, muhteşem bir gece yarısı operasyonuyla Derkuş'tan alınıp Türkiye'ye getirildiler.

Türk Kızılayı tarafından, Suriye'nin Derkuş bölgesinden alınan iki kardeş ile anneleri Şems Hatip ve babaları Hussam Al Humrawz, Hatay'a getirildi.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın önderliğindeki ekiplerin, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişlerini sağladığı aile mutluluk yaşadı.Kınık, yaptığı konuşmada, tüm dünyanın bu çocukların başlarına bir şey gelmemesi için dua ettiğini söyledi.

Aileleriyle iki kardeşin Doğu Guta'da her gün başlarına bomba yağdığını belirten Kınık, şöyle devam etti:

"Kendi evleri de bombalandı, çok korktuk. Onların bu sesini dünyaya duyurmak için elimizden geldiğince yardımcı olduk. Allah'a hamd olsun sağlıklılar, aileleriyle beraber, anne ve babaları da burada. Biz sosyal medya üzerinden Nur ve Ela ile aslında irtibat halindeydik, onların özellikle Guta'da ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışıyorduk, gıda desteği vesaire gibi ama bir taraftan da olası bir tahliye durumunda da nasıl onları çıkarabiliriz diye onlarla yazıştık. Gerçekten bu sesi dünyaya duyurdukları için onları arayanlar çok. Başlarına bir şey gelmesin diye gizli bir operasyonla onlar bir güvenli yere geldiler, biz de onlar aldık."

Sağlık durumları iyi Kınık, evlerine atılan bomba yüzünden Ela'nın yaralandığını ancak şu an için sağlık durumunun iyi olduğunu paylaştı.

Kardeşlerin, aileleriyle Türkiye'de yeni bir hayata başlayacaklarını dile getiren Kınık, "Kurtuldular, şimdi Türkiye'deler. İnşallah, yeni bir hayat başlıyorlar. Ben inanıyorum ki Nur ve Ela bir gün tekrar Guta'ya dönecekler ve inşallah o toprakları tekrar şenlendirirler." diye konuştu.

Çocuklar da yaşadıklarını anlatarak mutluluklarını dile getirdi.Savaş mağduru Doğu Gutalı çocukların acılarını ve beklentilerini ''Noor and Alaa'' adlı Twitter hesaplarından İngilizce olarak dünyayla paylaşan iki kardeş, tahliye konvoyunda yer almıştı.