PKK'ya Tunceli ve Diyarbakır'da ağır darbe

Tunceli'de güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi, bir uzman çavuş yaralandı. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ise 2 terörist sağ olarak yakalandı.

Omzundan yaralanan ve helikopterle Elazığ'daki bir hastaneye kaldırılan uzman çavuşun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Takviye birliklerin gönderildiği bölgedeki operasyon sürüyor.

TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan açıklamada, "Tunceli merkezde biri arananlar gri listede yer alan bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

TERÖRİSTLERDEN BİRİ 300 BİN TL ÖDÜLLÜ GRİ LİSTEDE ÇIKTI

Tunceli'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin 300 bin TL ödüllü Gri listede aranan sözde Pülümür Gücü Sorumlusu Delila kod adlı Zeynep Miran olduğu belirlendi.

Tunceli Valiliği yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet ve MİT Müdürlüğü tarafından merkez kırsalında müşterek olarak yapılan operasyonda 3 teröristin silah ve teçhizatıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

LİCE'DE İKİ TERÖRİST YAKALANDI

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından icra edilen istihbarata dayalı adli arama ve yol kontrolünde bölücü terör örgütü mensubu iki terörist yakalandı.