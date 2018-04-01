Erdoğan'dan Hatay ve Kilis esnafına müjde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da AK Parti kongresi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Hatay ve Kilis esnafının borçlarının 1 yıl ertelendiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hataylı ve Kilisli kardeşlerime müjde var. Esnaflarımızın Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlarını bir yıl erteledik. İşverenlerimizin SSK borçları için adım attık. Geçtiğimiz Aralık ayından önümüzdeki Hazirana kadar olan SSK borçlarının ertelenebilmesine de imkan sağladık" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bugün Hatay bambaşka. Kongremizin ülkemiz, milletimiz için demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hatay 16 Nisan'da yüzde 46'lık evet oranı ile Türkiye ortalamasının biraz altında kaldı. Demek ki Hatay'da daha gayretli olmamız gerekiyor. Çünkü ben Hatay'a inaniyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşu sonrasında kendi iradesi ile ülkemize katılmış bir şehrimiz olarak Hatay'ın milletimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır. Misakı Milli sınırlarımız dahilindeki bu şehrimizin bize verdiği mesajı çok iyi anlıyoruz.

"AMANOS'TA BİR HAFTADA 17 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Amanos Tüneli'ni barındıran Dörtyo-Hassa yolunun proje çalışmaları devam ediyor. Amanos'ta bir hafta içinde 17 teröristi etkisiz hale getirdik. Amanos Dağları'nı tüneller, viyadükler ve köprülerle geçerek Hatay'ın iki yakasını birbirine kavuşturuyoruz.

"HATAYLI VE KİLİSLİ ESNAF KARDEŞLERİME MÜJDE VAR"

Hataylı ve Kilisli kardeşlerime müjde var. Esnaflarımızın Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlarını bir yıl erteledik. İşverenlerimizin SSK borçları için adım attık. Geçtiğimiz Aralık ayından önümüzdeki Hazirana kadar olan SSK borçlarının ertelenebilmesine de imkan sağladık.

FIRTINA GİBİ AFRİN'E GİRDİK

Afrin'den gelen tehditler tahammül edilemez boyuta gelince MGK'da kararı verdik, 20 Ocak Cumartesi günü, bir gece ansızın gelebiliriz dedik ve geldik. Yok Afrin'e girmenin bedeli çok ağır olurmuş. Bu tezviratların hiçbirine kulak asmadık. Mehmedimiz, Mehmetçiklerimiz bütün teröristler yerle yeksan etti. Şu an itibarıyla etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3844.Ordumuz fırtına gibi Afrin'e girdi. Öcü gibi gösterilen teröristleri böcek gibi ezip geçti. Ne kadar yıkılmaz denen tahkimat varsa hepsini yerle yeksan ederek 18 Mart'ta şehir merkezini ele geçirdi. Şimdi Tel Rıfat ve diğer bölgeler teröristlerden temizleniyor.

Bu ülkede her teröristin teslim olmak dışında tek bir eylem şansı vardır. Çünkü eylem yapan hiçbir teröristin peşini bırakmadık. En kısa sürede bulduk, imha ettik, ediyoruz. Yol yapmak için, maden çıkarmak için çalışan işçilere musallat olup onları taciz etmek artık eskisi gibi kolay olmayacak. Güvenlik güçlerimize saldırmaya tevessül edenlerin en küçük şansları yoktur. Hepsinin tepelerine ineceğiz. Bu katiller sürüsünü tarihin çöp sepetine atacağız. İster sınırlar içinde ister dışında olsun, tespit ettiğimiz her teröristi etkisiz hale getirerek yolumuza devam edeceğiz.

Bu kiralık katiller çetesinin sonu da tıpkı bir asır önce bölgede sırtını bir takım güçlere dayayıp canlar yakanlardan farklı olmayacaktır. Türkiye, 81 milyon vatandaşı ile rabiasına sıkı sıkıya sarılmış bir ülkedir.