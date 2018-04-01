01 Nisan 2018 Pazar15 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:14Güneş 06:41Öğle 13:14İkindi 16:46Akşam 19:35Yatsı 20:57
    • 20°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 114.930 0.07
  • Altın: 168,539 0.31
  • Dolar: 3,9520 0.21
  • Euro: 4,8717 0.51

Erdoğan'dan Hatay ve Kilis esnafına müjde!

»
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da AK Parti kongresi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Hatay ve Kilis esnafının borçlarının 1 yıl ertelendiğini duyurdu.
Erdoğan'dan Hatay ve Kilis esnafına müjde!
Erdoğan'dan Hatay ve Kilis esnafına müjde! Erdoğan'dan Hatay ve Kilis esnafına müjde! Erdoğan'dan Hatay ve Kilis esnafına müjde!

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hataylı ve Kilisli kardeşlerime müjde var. Esnaflarımızın Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlarını bir yıl erteledik. İşverenlerimizin SSK borçları için adım attık. Geçtiğimiz Aralık ayından önümüzdeki Hazirana kadar olan SSK borçlarının ertelenebilmesine de imkan sağladık" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bugün Hatay bambaşka. Kongremizin ülkemiz, milletimiz için demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hatay 16 Nisan'da yüzde 46'lık evet oranı ile Türkiye ortalamasının biraz altında kaldı. Demek ki Hatay'da daha gayretli olmamız gerekiyor. Çünkü ben Hatay'a inaniyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşu sonrasında kendi iradesi ile ülkemize katılmış bir şehrimiz olarak Hatay'ın milletimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır. Misakı Milli sınırlarımız dahilindeki bu şehrimizin bize verdiği mesajı çok iyi anlıyoruz. 

"AMANOS'TA BİR HAFTADA 17 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Amanos Tüneli'ni barındıran Dörtyo-Hassa yolunun proje çalışmaları devam ediyor. Amanos'ta bir hafta içinde 17 teröristi etkisiz hale getirdik. Amanos Dağları'nı tüneller, viyadükler ve köprülerle geçerek Hatay'ın iki yakasını birbirine kavuşturuyoruz. 

"HATAYLI VE KİLİSLİ ESNAF KARDEŞLERİME MÜJDE VAR"

Hataylı ve Kilisli kardeşlerime müjde var. Esnaflarımızın Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlarını bir yıl erteledik. İşverenlerimizin SSK borçları için adım attık. Geçtiğimiz Aralık ayından önümüzdeki Hazirana kadar olan SSK borçlarının ertelenebilmesine de imkan sağladık. 

FIRTINA GİBİ AFRİN'E GİRDİK

Afrin'den gelen tehditler tahammül edilemez boyuta gelince MGK'da kararı verdik, 20 Ocak Cumartesi günü, bir gece ansızın gelebiliriz dedik ve geldik. Yok Afrin'e girmenin bedeli çok ağır olurmuş. Bu tezviratların hiçbirine kulak asmadık. Mehmedimiz, Mehmetçiklerimiz bütün teröristler yerle yeksan etti. Şu an itibarıyla etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3844.Ordumuz fırtına gibi Afrin'e girdi. Öcü gibi gösterilen teröristleri böcek gibi ezip geçti. Ne kadar yıkılmaz denen tahkimat varsa hepsini yerle yeksan ederek 18 Mart'ta şehir merkezini ele geçirdi. Şimdi Tel Rıfat ve diğer bölgeler teröristlerden temizleniyor. 

Bu ülkede her teröristin teslim olmak dışında tek bir eylem şansı vardır. Çünkü eylem yapan hiçbir teröristin peşini bırakmadık. En kısa sürede bulduk, imha ettik, ediyoruz. Yol yapmak için, maden çıkarmak için çalışan işçilere musallat olup onları taciz etmek artık eskisi gibi kolay olmayacak. Güvenlik güçlerimize saldırmaya tevessül edenlerin en küçük şansları yoktur. Hepsinin tepelerine ineceğiz. Bu katiller sürüsünü tarihin çöp sepetine atacağız. İster sınırlar içinde ister dışında olsun, tespit ettiğimiz her teröristi etkisiz hale getirerek yolumuza devam edeceğiz.

Bu kiralık katiller çetesinin sonu da tıpkı bir asır önce bölgede sırtını bir takım güçlere dayayıp canlar yakanlardan farklı olmayacaktır. Türkiye, 81 milyon vatandaşı ile rabiasına sıkı sıkıya sarılmış bir ülkedir. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan'dan Hatay ve Kilis esnafına müjde!Erdoğan'dan Hatay ve Kilis esnafına müjde!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da AK Parti kongresi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Hatay ve Kilis esnafının borçlarının 1 yıl ertelendiğini duyurdu.
PKK'ya Tunceli ve Diyarbakır'da ağır darbePKK'ya Tunceli ve Diyarbakır'da ağır darbeTunceli'de güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi, bir uzman çavuş yaralandı. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ise 2 terörist sağ olarak yakalandı.
Erdoğan'dan İsrail'e anladığı dilden cevap!Erdoğan'dan İsrail'e anladığı dilden cevap!Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Adana'da il kongresi öncesinde vatandaşlara seslendi.
Türkiye'den gece yarısı müthiş operasyon!Türkiye'den gece yarısı müthiş operasyon!Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da yaşananları sosyal medyadan dünyaya duyuran Nur ve Ela kardeşler, muhteşem bir gece yarısı operasyonuyla Derkuş'tan alınıp Türkiye'ye getirildiler.
"Trump'ın YPG kararı olumlu""Trump'ın YPG kararı olumlu"Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan 200 milyon dolarlık yardımı dondurma kararını olumlu karşıladıklarını söyledi.
PKK'ya Amanos darbesiPKK'ya Amanos darbesiOsmaniye'de Amanos Dağları kırsalında hava destekli operasyonda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
  • Erdoğan'dan kritik mesaj01 Nisan 2018 Pazar 16:55
  • Afrin'de teröristlere ait villalar bulundu!01 Nisan 2018 Pazar 16:53
  • ABD'den yeni S-400 açıklaması!01 Nisan 2018 Pazar 14:41
  • PKK talanı! 2 TIR dolusu altın ve döviz...01 Nisan 2018 Pazar 10:15
  • Tartışılan proje iptal edildi! İşte son karar01 Nisan 2018 Pazar 10:12
  • 5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı01 Nisan 2018 Pazar 08:07
  • Kritik görüşme! ABD ve Türkiye'nin Menbiç kararı!01 Nisan 2018 Pazar 07:57
  • Can Dündar'ı fena bozdular!01 Nisan 2018 Pazar 07:55
  • "Karşılarında beni bulurlar"01 Nisan 2018 Pazar 07:54
  • Yunanistan'a Natura 2000 uyarısı!01 Nisan 2018 Pazar 07:51
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri