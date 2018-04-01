01 Nisan 2018 Pazar15 Recep 1439
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Erdoğan'dan İsrail'e anladığı dilden cevap!

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Adana'da il kongresi öncesinde vatandaşlara seslendi.
Erdoğan'dan İsrail'e anladığı dilden cevap!
Erdoğan'dan İsrail'e anladığı dilden cevap! Erdoğan'dan İsrail'e anladığı dilden cevap! Erdoğan'dan İsrail'e anladığı dilden cevap!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'nin Afrin operasyonu ile ilgili sözlerine, "Ey Netanyahu sen çok zayıfsın çok garipsin. Kendine çeki düzen ver. Sen terör devletisin. İsrail ordusu ve İsrail mazlumlara karşı cesur. Mazlumların dışında korkak. Korkaklar zafer anıtı dikemez" diye cevap verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

16 Nisan'da ortalamanın üzerine çıkamadıysak da inşallah mart, kasım 2019'da bu ortalamaların çok çok üzerine çıkmak suretiyle bizler için farklı düşünenlere gerekli cevabı vereceğiz. Kardeşlerim yola çıktığımızda Türkiye'nin kişi başına milli geliri 3 bin 500 dolardı, şimdi 11 bin dolar. Nereden nereye. Bunları anlatmanız lazım bilmeyenlere.

FRANSA'YA ÇOK SERT TEPKİ

Ne dedim ben size ihtiyaç olduğu anda önce ben sonra da siz beraber çıkacağız yola. Şu an itibarıyla Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3348. Bazıları rahatsız. Türkiye'ye Fransız olanlar rahatsız ama biz dimdik yolumuza yürüyeceğiz. Türkiye'ye karışmasınlar, Teröristleri Elize sarayında karşılayanlar kendilerine çekidüzen versinler. Yoksa dostluğumuzu kaybederler.

İSRAİL BAŞBAKANI'NA GAZZE TEPKİSİ

Dün İsrail'in Başbakanı muhatabım değil de, bir laf etmiş. Onların ordusu hiçbir zaman zulüm yapmamış. Bizim Afrin'de mazlumlara kalkıp da oralarda askerimizin zulmettiğini söylüyor. Ey Netanyahu sen çok zayıfsın çok garipsin. Kendine çeki düzen ver. Sen terör devletisin. İsrail ordusu ve İsrail mazlumlara karşı cesur. Mazlumların dışında korkak. Korkaklar zafer anıtı dikemez. 

"PENSİLVANYA DA GELECEK"

Kosova'dan 6 tanesini paketleyip getirdi MİT. Pensilvanya da gelecek. Gelecek. Öyle bir yere kadar kaçarsın. Nihayeti yok bu işin. 

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