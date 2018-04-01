G.Saraylıları çıldırtan pozisyon! 'Net kırmızı'

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Feghouli'nin 7. dakikadaki golüyle sarı kırmızılılar öne geçerken, 15. dakikada tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Köşe gönderinde Selçuk İnan'ın top sakladığı pozisyonda Joao Pereira, kaptan Selçuk İnan'ın bileğine kasıtlı bir şekilde bastı.
Galatasaraylılar bu pozisyonda kırmızı kart beklerken hakem Fırat Aydınus pozisyona devam dedi.
DİLMEN: NET KIRMIZI KART!
Pozisyonu değerlendiren yorumcu Rıdvan Dilmen "Hakemin Pereira'ya kırmızı kart göstermesi lazımdı, net kırmızı kart. Pozisyona sinirlendi ve geldi oyuncuya bastı. Selçuk'a yaptığı hareket kırmızı." dedi.