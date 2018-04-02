02 Nisan 2018 Pazartesi15 Recep 1439
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Terim'den orta sahadan yenen gole ilginç yorum!

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Terim'den orta sahadan yenen gole ilginç yorum!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Terim'den orta sahadan yenen gole ilginç yorum! Terim'den orta sahadan yenen gole ilginç yorum! Terim'den orta sahadan yenen gole ilginç yorum!

Galibiyetle ilgili konuşan Fatih Terim,"Oyuncularımı kutluyorum. Oyun felsefemi, oyun anlayışımı biliyorsunuz. Bunu iyi şekilde uygulayan takımıma teşekkür ederim. Oyunun 80. dakikasında hala oynamak isteyen, vakit geçirmeyen, gol arayan hatta kontratak yiyen bir takımız. Çok atak yaptık, bence çok iyi oynadık. Ben kenarda keyif aldım, oyuncular da keyif aldı. Oyuncu değişikliği düşünmedim, üç puanı nasıl alırız diye de düşünmedim." dedi.

"ÇOK GÜZEL BİR GOL YEDİK"

Juraj Kucka'nın orta sahadan attığı golle ilgili konuşan Fatih Terim, "Çok da güzel bir gol yedik. Bizim oyunumuza yakışan bir gol de böyle olmalıydı. Bu maça yakışır bir şey oldu. Taraftar da oyuna katkı da bulundu. Trabzonspor'a ikinci yarı Yusuf'un bir pozisyonu hariç fırsat vermedik. Keyifliyim, kötü olarak söyleyebileceğim bir şey yok. Hep birlikte gittik, hep birlikte geri gelmeye çalıştık. Skor daha farklı olabilirdi. Böyle oynadıktan sonra hiçbir sorun yok. Oyuncularıma her zaman 'Oyundan zevk alın' derim. Bu maçta oynadıkları oyundan keyif aldılar." diye konuştu.

"ALLAH YOLUMUZU AÇIK ETSİN"

Şampiyonluk yarışı ile konuşan Terim, "7 kaldı, liderliği iade ediyoruz, tekrar geri alıyoruz. Allah yolumuzu açık etsin" açıklamasını yaptı.

MARIANO VE LINNES'E ÖVGÜ

Sağ bek Mariano'nun performansıyla ilgili görüşü istenen Fatih Terim, "Mariano çok iyi bir oyuncu. Mariano ve Martin Linnes, bizim en güçlü iki yanımız. İkisiyle de iyi anlaşıyorum. Mariano'dan uzun zamandır böyle bir oyun bekliyordum. İnşallah daha iyi de oynayacak." dedi.

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