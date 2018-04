Erdoğan'dan sınır karakolunda önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri kamuflaj giyerek Suriye sınırına sıfır noktadaki Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret etti.



Askerler, ünlü sanatçı ve sporcularla bir araya gelen Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de 3 bin 852 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



'ZEYTİN DALI GÜCÜMÜZE GÜÇ KATMIŞTIR'



Türkiye askeri zaferleriyle sanat alanındaki ve spordaki başarılarıyla her alanda gelişip ilerliyor. Bu şahit olduğumuz manzara da bu değişimin en güzel ifadesi, en çarpıcı fotoğrafıdır. Elde ettiğimiz her başarı bize daha çok kuvvet ve cesaret veriyor. Bize gayret yaraşır, merhamet Allah'ındır. Milletimiz başkalarından yardım beklemek yerine kendi gücüyle yeri geldiğinde kanı ve canıyla geleceğini inşa etmek içirn çalışmıştır. Tesis ettiğimiz güven ve istikrar sayesinde ülkemizin en büyük kalkınma hamlesini gerçekleştirdik. Türkiye son 5 yıldır sayısız siyasi ve ekonomik saldırıyı savuşturdu. Kendine kurulan tuzakları uzaklaştırdı. Zeytin Dalı Harekatı bu bakımdan gücümüze güç katmıştır. Her yıl bir öncekiden daha çok yükseldik. Bu gayretimizi kimse durdumad



'ARTIK SİLAHLARIMIZI KENDİMİZ YAPIYORUZ'



Terör, FETÖ ihaneti ve krizleri işe yaramıyor., Türkiye artık kendi silahlarını, insansız hava araçlarını üretiyor. Bugün artık Corçla falan işimiz yok, Ahmet Mehmet hep birlikte bu işi yürütüyorlar.



'BU MANZARA EN ÇARPICI FOTOĞRAFTIR'



-Dünyanın hiçbir yerinde ülkesinden ve milletinden kopuk sanatçılar sporcular göremezsiniz. Ülkemizde eskiden beri böyle bir kesim bulunuyor olsa da hamdolsun sayıları gittikçe azalıyor.



-Türkiye askeri zaferleriyle, sanat alanındaki özgün çalışmalarıyla, spordaki başarılarıyla, diplomasideki dik duruşuyla gelişiyor ve ilerliyor. Bugün burada şahit olduğumuz bu manzara bu değişimin en çarpıcı fotoğrafıdır. Bir kez daha teşekkür ediyorum.



ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI

Bugün itibariyle 3852 terörist etkisiz hale getirildi. Milletlerin imtihanı dönemleri vardır. Türk milleti de böle bir imtihan döneminden geçiyor. Allah’a şükür bu imtihanı başarıyla veriyoruz. Türk milleti son örnekleri istiklal harbinde, Çanakkale savaşlarında görülen bir kenetlenme içinde.

Sanatçılarımız ve sporcularımızın buradaki varlığı dahi bu kenetlenmenin işaretlerinden biridir. Gazi Mustafa Kemal’in istiklal harbimizin en zor döneminde söylediği bir sözü var: Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır.