Galatasaray evinde kral!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasarayile Trabzonspor karşılaştı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı.
Galatasaray'ın golleri 7. dakikada Feghouli ve 60. dakikada Gomis'ten geldi. Trabzonspor'un tek golünü 90+2'de Kucka attı.
Bu sonuçla Galatasaray 57 puana yükselerek zirvedeki yerini korudu. Avrupa kupaları için mücadele veren Trabzonspor ise 42 puanla 5. sırada yer aldı.
Ligin 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşırken Trabzonspor evinde Kayserispor'u ağırlayacak.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Selçuk İnan (Dk. 90 Tolga Ciğerci), Donk, Feghouli, Belhanda (Dk. 85 Sinan Gümüş), Rodrigues (Dk. 83 Yasin Öztekin), Gomis
Trabzonspor: Onur Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan (Dk. 56 N'Doye), Novak, Okay Yokuşlu, Kucka, Sosa (Dk. 69 Olcay Şahan), Abdülkadir Ömür (Dk. 81 Rodallega), Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz
Goller: Dk. 7 Feghouli, Dk. 60 Gomis (Galatasaray), Dk. 90+2 Kucka (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Sosa, 45+1 Hubocan, Dk. 75 Uğur Demirok (Trabzonspor), Dk. 38 Donk, Dk. 90+4 Muslera (Galatasaray)