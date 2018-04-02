Esed güçleri Türkiye Diyanet Vakfı'nı vurdu!

Esad rejimi, Türkiye Diyanet Vakfı’nın, Doğu Guta’daki ablukadan tahliye edilenler için İdlib'in Eriha bölgesinde hazırladığı geçici barınma merkezini vurdu.
Vakıf, barınma merkezine havadan gerçekleştirilen saldırıyı sosyal medya hesabından “Doğu Gutalı ailelerin tahliyeleri sonrası İdlib'in Eriha bölgesinde bini aşkın kişinin kaldığı geçici barınma merkezimiz rejim uçakları tarafından vuruldu” şeklinde duyurdu.
Doğu Gutalı ailelerin tahliyeleri sonrası İdlib'in Eriha bölgesinde bini aşkın kişinin kaldığı geçiçi barınma merkezimiz rejim uçakları tarafından vuruldu pic.twitter.com/W92kFk8sGB— TürkiyeDiyanetVakfı (@DiyanetVakfi) 1 Nisan 2018