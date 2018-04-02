Krizin ardından açıklama: İşine son vereceğiz

Galatasaray Kulübü, Trabzonspor maçı sonrası skorboardda "Şampiyonların kupası müzesinde olur" yazısının çıkması ile ilgili açıklamada bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından skorboardda "Şampiyonların kupası müzesinde olur" yazısının çıkması ile ilgili kulüpten açıklama yapıldı.



'GEREKSİZ BİR TANITIM...'



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası stadyumdaki skorboard aracılığıyla yapılan yayın tamamen müze ile ilgili gereksiz bir tanıtım yazısıdır. Trabzonspor ya da herhangi bir değerli rakibimiz hedef alınarak yapılmamıştır. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilecek bu tanıtım yayından derhal kaldırılmıştır. Bu gereksiz yayın ile ilgililer hakkında gereken soruşturmanın yapıldığını, herhangi bir kastımız olmadığını Trabzonspor camiası ve spor kamuoyuna samimiyetle bildiririz" denildi.





ALBAYRAK: İŞİNE SON VERECEĞİZ



Abdurrahim Albayrak skorboard kriziyle ilgili "Skorbord işini araştırıyoruz, sorumlu kişinin işine son vereceğiz." ifadeleri kullandı.





BİR AÇIKLAMA DA TRABZON'DAN



Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile yaptıkları maçın ardından skorbordda yer alan ifadelerle ilgili sarı-kırmızılı kulüpten bir açıklama beklediklerini duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, maçın ardından stadyumdaki ifadelerin ne anlama geldiğinin merak edildiği belirtilerek, "Bu akşam Galatasaray ile Türk Telekom Arena'da oynadığımız karşılaşmanın ardından stadyumdaki skorborda yansıyan ifadenin ne anlama geldiğini herkes gibi biz de merak ediyoruz. Galatasaraylı yetkililere soruyoruz, hiçbir amaca hizmet etmeyen bu ifade hangi maksatla hangi kurum ve şahıslar kastedilerek kullanılmıştır? Acilen cevap beklediğimizi belirtir, kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.