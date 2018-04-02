02 Nisan 2018 Pazartesi15 Recep 1439
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Meteoroloji uyarı üstüne uyarı!

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Meteoroloji uyarı üstüne uyarı!
Meteoroloji tarafından yayınlanan son hava tahminlerine göre pazartesi günü yurdun büyük bir bölümü yağış altında olacak.
Meteoroloji uyarı üstüne uyarı! Meteoroloji uyarı üstüne uyarı! Meteoroloji uyarı üstüne uyarı!

Türkiye hafta sonunu güneşli geçirdi. Özellikle bahar havasının hissedildiği 1 Nisan'da vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Fakat Meteoroloji'den son dakika uyarı geldi. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıya göre özellikle bugün İstanbul başta olmak üzere Marmara Denizi ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak. İstanbul'da ise beklenen yağış gece saatlerinde başladı. Peki hava durumu bu hafta nasıl olacak? 

METEOROLOJİ 5 İL İÇİN UYARI YAPTI

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 2 Nisan tarihinde 12.00 ve 20.00 saatleri arasında Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat genelinde kuvvetli ve yer yer fırtınanın etkili olacağı belirtildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatıların uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması uyarısı yapıldı.

KIRMIZI UYARI YAYINLANDI

Öte yandan Meteoroloji kendi internet sitesinden uyarı yayınlayarak Doğu Karadeniz için fırtına alarmı verdi.

İSTANBUL'DA BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul bu haftaya yağışlı başlasa da salı gününden itibaren güneşli hava etkili olacak. Hava sıcaklığının 21 dereceye kadar hissedilecek olduğu İstanbul'da bu hafta bol güneşli geçecek.

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Meteoroloji uyarı üstüne uyarı!Meteoroloji uyarı üstüne uyarı!Meteoroloji tarafından yayınlanan son hava tahminlerine göre pazartesi günü yurdun büyük bir bölümü yağış altında olacak.
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