02 Nisan 2018 Pazartesi15 Recep 1439
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Rus yarbay paylaşılamıyor! İki ülke arasında kriz

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Ardahan'da bir inşaat alanındaki kazıda üniformasıyla gömülmüş halde bulunan Polonya asıllı Rus Yarbay Karl Karloviç Rjepetski, Türkiye ile Rusya ve Polonya arasında diplomatik krize yol açtı.
Rus yarbay paylaşılamıyor! İki ülke arasında kriz
Rus yarbay paylaşılamıyor! İki ülke arasında kriz Rus yarbay paylaşılamıyor! İki ülke arasında kriz Rus yarbay paylaşılamıyor! İki ülke arasında kriz

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Meclis’teki özel sohbetinde, bir yıldır Kars Müzesi’nde koruma altında tutulan Yarbay Rjepetski’nin durumuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Polonya’nın, vatandaşları olduğu gerekçesiyle cenazenin kendilerine verilmesini istediğini belirten Kurtulmuş, “Rusya da diyor ki, ‘O sırada Polonya yoktu, Sovyetler Birliği vardı, onun için bu bizim vatandaşımızdır’. Rusların teklifi, Ardahan’da bir Hıristiyan köyündeki mezarlığa gömülmesi, kendileri de istemiyor”dedi.

Türkiye’nin bu konudaki tavrına ilişkin ise “Adam Polonyalı, Polonya’da da ailesi var” sözleriyle, Yarbay Rjepetski’nin Polonya’ya iadesine daha sıcak bakıldığı izlenimi veren Kurtulmuş, “Bu, ülkeler arasında bir sorun olmadan sorun nasıl çözülür, bunu yapmaya çalışıyoruz” dedi.

ÖNCE RUS GENERAL SANILDI

Bir tabutun içinde, üzerindeki üniforması ile vücudunun büyük bölümü bozulmamış halde bulunan cesedin önce Rus General Vasiliy Geyman’a ait olduğu öne sürüldü. Ancak araştırmalar sonucunda, Rus işgali sırasında bölgeye gelen Yarbay Rjepetski’ye ait olduğu anlaşıldı. Rus tarihi kaynaklarına göre Yarbay Rjepetski, Polonya kökenli soylu bir ailenin çocuğu olarak o tarihte Rusya’ya ait olan Estonya’nın başkenti Tallin’de doğdu. Rjepetski’nin ailesi ise Ukrayna’nın batısındaki Volinski bölgesinden. Varşova piyade askeri okulda eğitim aldı. Ölümünden sonra eşi ve 2 kızının Tiflis, Grodno ve Moskova’da yaşadığı da öne sürüldü. Katolik olan Rjepetski için cenaze işlemleri, Ardahan’da Katolik Kilisesi bulunmaması nedeniyle Ermeni Kilisesi’nde yapıldı. Ölüm belgesinde de beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

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