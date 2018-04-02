02 Nisan 2018 Pazartesi15 Recep 1439
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Gerilim daha da artacak! Fransa’dan yeni Münbiç hamlesi

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Münbiç’e 50 asker gönderdiği ortaya çıktı. Üst düzey olduğu belirtilen Fransız askerleri cuma günü 4 uçakla geldi. Ancak askerlerin Suriye’de bulunan diğer üslerden mi yoksa dışarıdan mı geldiği henüz netleşmedi.
Gerilim daha da artacak! Fransa’dan yeni Münbiç hamlesi
Gerilim daha da artacak! Fransa’dan yeni Münbiç hamlesi Gerilim daha da artacak! Fransa’dan yeni Münbiç hamlesi Gerilim daha da artacak! Fransa’dan yeni Münbiç hamlesi

Trump-Macron teması sonrası iki ülke, Suriye’de terör örgütüPYD/PKK’yı koruma seferberliğine girişti. İki ülkeden peş peşe gelen açıklamalar sonrası ABD Münbiç’e 300 askerini daha gönderirken Fransa ise aynı bölgeye 4 uçakla 50 uzman personelini yolladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'den çekileceğiz" yalanı sonrası Pentagon, PKK'ya destek için 300 askerini daha Fırat batısındaki Münbiç'e yolladı.

GERİLİM DAHA DA ARTACAK

TSK destekli Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolündeki Fırat Kalkanı bölgesi sınırına sevk edilen Amerikan askerleri, Türkiye'nin operasyonu öncesi gerilimin daha da artaracağının işareti oldu.

ABD TAKVİYE YAPTI

Münbiç'teki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre sınır hattına askeri takviye yapan ABD, terör örgütü PKK işgalindeki ilçenin batı kısmına 300 kadar askerle birlikte çok sayıda zırhlı araç ve iş makinesi sevk etti. ABD güçleri, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesi ile PKK arasında cephe hattını oluşturan Sacu Çayı ile ilçenin batısındaki Zub'ul Beyn köyü taraflarında mevzilendi.

50 FRANSIZ ASKERİ

Suriye'de ABD ile 'vardiya değişimine' soyunan Fransa'nın 'asker gönderme'çıkışına paralel olarak Münbiç'e 50 üst düzey personel gönderdiği ortaya çıktı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz perşembe günü PKK elebaşılarını Elysee Sarayı'nda ağırlayarak destek sözü verdi. Görüşmeyi takiben Fransız basınında çıkan "Suriye'ye asker gönderilecek" iddiası Türkiye'nin büyük tepkisini çekerken, bir Elysee yetkilisi konuyu yalanlamıştı. Fransa'nın Suriye'ye asker göndermeyeceğini ve bu ülkede yeni bir askeri operasyon düzenlemeyi planlamadıklarını iddia etmişti. Ancak sahadaki gerçekler bu iddiayı yalanlar nitelikte. Suriye'de aralarında Rakka ve Ayn İsa da dahil olmak üzere farklı bölgelerde 5 üssü olan Fransa'nın buna ilişkin adımının ilk izleri ABD kontrolündeki Münbiç'te görüldü.

4 UÇAKLA GELDİLER

Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonlarına engel olmak için Münbiç'e asker göndereceğini açıklayan Paris, bu ifadelerden bir gün sonra, cuma günü bölgeye 4 uçakla 50 üst düzey asker gönderdi. Bu askerlerin Fransa'nın Suriye'de bulunan diğer üslerinden mi yoksa Suriye dışından mı geldiği henüz soru işareti. Söz konusu 50 Fransız askerin Münbiç'teki PKK elebaşılarıyla buluştuğu öğrenildi.

GÜNLÜK DEVRİYE ATIYORLAR

Bölgeye konuşlanan ABD askerleri Münbiç'e, ilçe doğusundaki Sırrın'da bulunan Sebet üssünden geldi. Halihazırda ABD'nin, muhaliflerin kontrolündeki Fırat Kalkanı bölgesiyle sınır hattında Tuhar, Hilvancı ve Dadad olmak üzere 3 gözlem noktası bulunuyor. ABD'nin takviye unsurları, Sacu Çayı boyunda haftalık devriyeleri günlük yapmaya başladı. ABD güçleri, eşzamanlı olarak Türkiye'nin Ceylanpınar Sınır Kapısı karşısındaki Ras'ul Ayn bölgesinde de son 3 gündür devriye geziyor.

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