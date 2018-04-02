Askeri birliklerde yemek duası levhaları yenilendi

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle birlikte yemek duasında "Tanrı" yerine "Allah" denmesine karar verilmişti.

Harekata katılan askerlerimize destek olmak isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki bazı ünlü isimler, sınırdaki birlikleri ziyaret etti.

Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Sınır Karakolu'na yapılan ziyaret ile Mehmetçik'e moral verildi.

Burada çekilen fotoğraflarda bir detay ise dikkatlerden kaçmadı.

"ALLAHIMIZA HAMDOLSUN"

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile, birliklerin yemek duasında "Tanrımıza hamdolsun" yerine "Allahımıza hamdolsun" demesi uygun görülmüştü.

Genelgenin ardından karakollardaki levhaların da değiştiği ilk kez görüldü.

Erdoğan'ın ziyaret ettiği karakolda asılı yemek duası levhası objektiflere böyle yansıdı.