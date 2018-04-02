02 Nisan 2018 Pazartesi15 Recep 1439
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Teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!

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Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin’e bağlı Meryemeyn köyünde teröristlerin oynadığı akıl almaz oyunu vatandaşlar anlattı.
Teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!
Teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu! Teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu! Teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!

 Köye gelen teröristlerin ‘Allahu Ekber’ diye bağırarak kendilerine ÖSO süsü verdiği, bu şekilde sivillerin dışarıya çıkmalarını sağladıkları ortaya çıktı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin'e bağlı Meryemeyn köyünde teröristlerin oynadığı akıl almaz oyunu vatandaşlar anlattı. Köye gelen teröristlerin 'Allahu Ekber' diye bağırarak kendilerine ÖSO süsü verdiği, bu şekilde sivillerin dışarıya çıkmalarını sağladıkları ortaya çıktı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin'e bağlı Meryemeyn köyünde hayat artık normale dönüyor. Sivil vatandaşlar artık gönül rahatlığıyla evlerinden çıkarak, iş yerlerini açmaya başladı. Ancak köyde teröristlerin bıraktığı izler ise hala duruyor. Onlarca evi kendilerine sığınak olarak kullanan teröristler, araçları da ateşe verdi. Sivillere ait onlarca evi bombalarla tuzaklayan teröristler, evleri kullanılmaz hale getirdi.

Köyde sıcak çatışmaların yaşandığı sırada ilginç bir olayda meydana geldi. Tüm siviller kendilerini korumak için sığınaklara girerken, kendilerine adam arayan teröristler kimseyi bulamadı. Bu sırada teröristler, 'Allahu Ekber' diye bağırdı. Tekbir seslerini duyan köylüler ise ÖSO ve Türk askerinin geldiğini zannederek dışarıya çıktı. Karşılarında PKK\PYD ve YPG'li teröristleri gören siviller neye uğradığını şaşırdı. Bu sırada teröristler dışarıya çıkan sivilleri zorla silah altına almaya çalıştı. Ancak köylülerin direnmesi üzerine teröristler, belirledikleri sığınaklardan sivilleri zorla dışarıya çıkartarak, o alanlara kendileri girdi. Köyün teröristlerden temizlenmesiyle köylüler rahat bir nefes aldı. Teröristlerin saklandığı sığınaklar da Mehmetçiğimiz tarafından tek tek imha edildi.

"Bizi zorla götürmek istediler"

Yaşadıklarını anlatan Meryemeyn köyü sakinleri, "Biz yıllardır bu köyde yaşıyoruz. Çok zulüm yaptılar. Burada çok mazlum yaşıyor. Silahlarla gelip bizi sığınıklardan çıkardılar, kendileri girdik. Uçak gelip, kaldıkları yerleri bombaladı. Bomba koydukları yere sivil bir araç geldi. İçinde aile olan otomobil patladı. PKK'lılar geldi, 'Allahu Ekber' diye bağırdı. Biz Türk askeri zannettik, içeriden çıktık. Bize zulüm yaptılar. Bizi almak istediler" dedi.

Yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Meryemeyn'de hayat artık normale döndü. Bir çok sivil evlerine dönerken, esnaf ise iş yerlerini açtı

 

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